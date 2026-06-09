Bí ẩn 'hố tử thần' giữa thung lũng Cao Bằng: Chuyên gia, nhà khoa học tìm lời giải

TPO - Đoàn khảo sát sau khi đo đạc "hố tử thần" tại Bản Hoong, xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng đã đưa ra khuyến nghị, trước mắt, cần khoanh vùng vị trí hố sụt và theo dõi thường xuyên, quan sát sự thay đổi của vật liệu dưới đáy hố cũng như các dấu hiệu biến dạng trên bề mặt để đánh giá chính xác hơn diễn biến của hiện tượng này.

Ngày 8/6, tỉnh Cao Bằng thông tin, đoàn khảo sát Liên đoàn Địa chất Đông Bắc, Cục Địa chất Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đến xóm Bản Hoong, xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng để khảo sát thực địa, thu thập dữ liệu và đánh giá các yếu tố địa chất liên quan đến hố sụt lún xuất hiện tại khu vực.

Tại hiện trường, đoàn khảo sát tiến hành đánh giá tổng thể điều kiện địa chất khu vực thung lũng Bản Hoong. Ngoài vị trí xuất hiện hố sụt, các cán bộ địa chất mở rộng phạm vi khảo sát đến nhiều điểm địa hình trong bán kính từ vài trăm mét đến khoảng 1 - 2 km, quan sát và ghi nhận hiện trạng tại các khe suối, khe nứt tự nhiên, hố sụt nhỏ, hang karst và những vị trí có dấu hiệu dòng chảy ngầm nhằm đánh giá mối liên hệ giữa hiện tượng sụt lún với cấu trúc địa chất toàn khu vực.

Đoàn khảo sát thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường đánh giá mức độ mở rộng của hố sụt lún xuất hiện tại xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng.

Theo ông Trần Minh Quang, Trưởng phòng Kỹ thuật, Liên đoàn Địa chất Đông Bắc, khu vực xảy ra hố sụt nằm trong thung lũng Bản Hoong, đây là một thung lũng karst điển hình. Kết quả khảo sát bước đầu cho thấy đây là khu vực có cấu trúc địa chất phức tạp, là nơi giao cắt của nhiều hệ thống đứt gãy và tiếp xúc giữa các thành tạo đá vôi với lớp trầm tích phủ bề mặt.

"Qua khảo sát tổng thể có thể thấy toàn bộ khu vực này nằm trong thung lũng karst. Đây cũng là nơi giao nhau của nhiều hệ thống đứt gãy địa chất. Bên cạnh đó, khu vực còn là nơi tiếp xúc giữa các thành tạo cacbonat và trầm tích lục nguyên, tạo nên điều kiện địa chất khá phức tạp", ông Quang cho biết.

Theo đoàn khảo sát, lớp vật liệu phủ trên bề mặt thung lũng chủ yếu gồm cuội, sỏi, cát và sét. Đây là những vật liệu dễ bị dịch chuyển dưới tác động của nước ngầm và quá trình karst hóa. Thông tin từ người dân địa phương cũng cho thấy khu vực này từng xuất hiện các điểm sụt lún nhỏ từ nhiều năm trước nhưng thường được san lấp để tiếp tục canh tác.

Trên cơ sở đánh giá điều kiện địa chất chung, đoàn khảo sát tiến hành đo đạc, xác định hiện trạng hố sụt. Kết quả cho thấy hố có chiều rộng hơn 3 m, chiều sâu khoảng 2,5 m tính từ mặt đất xuống lớp vật liệu phía dưới. Phương phát triển của hang ngầm nằm theo hướng Bắc - Nam, trùng với một trong những phương đứt gãy chính được ghi nhận tại khu vực khảo sát.

Từ những dữ liệu bước đầu, đoàn khảo sát nhận định hiện tượng sụt lún có thể liên quan đến quá trình karst hóa tự nhiên kết hợp với sự biến động của dòng chảy nước ngầm.

Hố sụt lún xuất hiện giữa ruộng suýt nuốt chửng người lái máy cày.

Ông Trần Minh Quang cho biết, ngoài đặc điểm địa chất tự nhiên của khu vực, lượng mưa lớn trong thời gian gần đây có thể làm thay đổi mực nước ngầm. Bên cạnh đó, hoạt động dẫn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp cũng có thể làm gia tăng quá trình thấm nước, kéo theo sự dịch chuyển của vật liệu đất đá xuống các khoảng rỗng dưới lòng đất. Tuy nhiên, để xác định chính xác nguyên nhân hình thành hố sụt cần tiếp tục nghiên cứu, đối chiếu và đánh giá thêm các số liệu chuyên môn.

Sau đợt khảo sát thực địa, Liên đoàn Địa chất Đông Bắc sẽ tổng hợp số liệu, xây dựng báo cáo đánh giá sơ bộ về hiện trạng sụt lún tại khu vực Bản Hoong. Đoàn khảo sát khuyến nghị, trước mắt, cần khoanh vùng vị trí hố sụt và theo dõi thường xuyên, quan sát sự thay đổi của vật liệu dưới đáy hố cũng như các dấu hiệu biến dạng trên bề mặt để đánh giá chính xác hơn diễn biến của hiện tượng này.

Hiện tượng hố sụt tại Bản Hoong cho thấy tính chất phức tạp của địa hình karst ở Cao Bằng - nơi có diện tích lớn đá vôi phân bố rộng khắp. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan, cùng với tác động của nước mặt và nước ngầm, việc theo dõi các dấu hiệu bất thường về địa chất không chỉ phục vụ sản xuất mà còn góp phần bảo đảm an toàn cho người dân.