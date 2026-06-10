Rùa quý trên đường Hồ Chí Minh sắp trở lại rừng

TPO - Một người dân tại xã miền núi A Lưới 5 (TP. Huế) đã tự nguyện giao nộp cá thể rùa hộp trán vàng quý hiếm cho lực lượng biên phòng sau khi phát hiện con vật trên đường Hồ Chí Minh.

Ngày 9/6, thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Huế cho biết, Đồn Biên phòng Hương Nguyên phối hợp UBND xã A Lưới 5 vừa hoàn tất thủ tục bàn giao một cá thể rùa hộp trán vàng cho cơ quan chức năng để tiếp tục chăm sóc, bảo vệ và tái thả về môi trường tự nhiên theo quy định.

Cá thể rùa hộp trán vàng quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp có trọng lượng 0,9kg.

Trước đó, trong lúc lưu thông trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn xã A Lưới 5, một người dân phát hiện cá thể rùa và chủ động liên hệ Đồn Biên phòng Hương Nguyên để tự nguyện giao nộp.

Bàn giao cá thể rùa quý hiếm cho cơ quan kiểm lâm chăm sóc, bảo vệ và tái thả về môi trường tự nhiên.

Qua kiểm tra, xác minh, lực lượng chức năng xác định đây là cá thể rùa hộp trán vàng nặng khoảng 0,9kg, thuộc Danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nhóm IIB cần được bảo vệ nghiêm ngặt.

Tại thời điểm tiếp nhận, cá thể rùa có tình trạng sức khỏe tốt. Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, lực lượng biên phòng đã phối hợp bàn giao cho cơ quan kiểm lâm để tiếp tục chăm sóc, bảo vệ và tái thả về môi trường tự nhiên.

​