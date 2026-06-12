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Facebook sau sự cố diện rộng, người dùng Việt hoang mang

Nguyễn Hoài

TPO - Sự cố bắt đầu từ khoảng 20h39 phút tối nay, một số tài khoản bị tự động đăng xuất, sau đó không đăng nhập lại được, một số ứng dụng vẫn mở được nhưng không đăng tải được bài viết mới.

Tối nay (12/6), nhiều người dùng Facebook Việt Nam than phiền về việc Facebook gặp sự cố. Anh Nguyễn Quang Hùng (Hà Nội) cho biết, anh không thể đăng nhập vào tài khoản của mình. Trong khi tài khoản của vợ anh không tải được bài đăng mới.

Messenger cũng ghi nhận lỗi khi hiện ra thông báo không đăng nhập được: "đã xảy ra lỗi không mong muốn. Vui lòng đăng nhập lại".

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Facebook gặp sự cố trong tối nay, gây gián đoạn liên lạc.

Theo ghi nhận trên Down Detector - ứng dụng theo dõi dịch vụ trực tuyến theo thời gian thực, lượng báo cáo sự cố liên quan đến Facebook tăng vọt trong khoảng thời gian từ 20h39 phút. Biểu đồ thống kê cho thấy đường báo cáo dựng thẳng đứng.

Đến khoảng 21h25 tối nay, tình trạng được cải thiện, người dùng có thể truy cập vào tài khoản, đăng bài mới. Messenger cũng hoạt động bình thường. Hiện Facebook chưa lên tiếng về lý do xảy ra sự cố.

Nguyễn Hoài
#Facebook gặp sự cố #Messenger

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