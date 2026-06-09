Báo Tiền Phong hợp tác với Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên

TPO - Báo Tiền Phong và trường Đại học Khoa học (TNUS), Đại học Thái Nguyên ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2031, mở ra nhiều cơ hội phối hợp trong lĩnh vực truyền thông, giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và kết nối xã hội.

Hợp tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Sáng 9/6, Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên phối hợp với báo Tiền Phong tổ chức Lễ ký kết hợp tác các hoạt động truyền thông, tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp, giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và kết nối xã hội, thể thao, văn hoá, tư vấn tài chính, kết nối việc làm...

Dự lễ ký kết, về phía tỉnh Thái Nguyên có bà Nguyễn Mỹ Linh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên.

Về phía nhà trường, dự lễ ký kết có PGS.TS Hoàng Văn Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Đại học Thái Nguyên, PGS Nguyễn Văn Đăng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, PGS.TS Ngô Văn Giới - Phó Bí thư Đảng ủy, PGS.TS Phạm Thế Chính - Phó Hiệu trưởng cùng các thầy cô, sinh viên nhà trường.

Về phía Báo Tiền Phong, có nhà báo Phùng Công Sưởng - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng Biên tập cùng lãnh đạo một số phòng, ban, phóng viên của báo.

Dự lễ ký kết còn có Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh, người đẹp Phạm Thùy Dương - Đại sứ Du lịch và Môi trường...

Lễ ký kết hợp tác giữa trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên với Báo Tiền Phong được tổ chức sáng 9/6 tại Thái Nguyên.

Theo đó, hai bên sẽ hợp tác trên các lĩnh vực như truyền thông, tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp, giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, kết nối xã hội, văn hóa, thể thao, tư vấn tài chính và hỗ trợ việc làm.

Các trọng tâm các hợp tác gồm: tổ chức Ngày hội tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp, truyền thông tuyển sinh và quảng bá hình ảnh nhà trường, tổ chức các tọa đàm, diễn đàn, chương trình giao lưu chuyên đề, kết nối chuyên gia, doanh nghiệp, trường THPT và các đối tác liên quan, đồng thời, phối hợp triển khai các hoạt động giáo dục, văn hóa, xã hội và truyền thông cộng đồng.

PGS Nguyễn Văn Đăng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học - phát biểu tại lễ ký kết.



​Phát biểu tại lễ ký kết, PGS.TS Nguyễn Văn Đăng cho biết sự hợp tác giữa trường Đại học Khoa học và Báo Tiền Phong có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình phát triển của nhà trường cũng như mục tiêu chung của hai đơn vị.

Theo ông, sự hợp tác này sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, từ đó, góp phần vào công tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ xã hội.



PGS.TS Nguyễn Văn Đăng đánh giá cao các chương trình, các hoạt động quy mô lớn do Báo Tiền Phong tổ chức, trong đó có cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.

Theo PGS. Nguyễn Văn Đăng, đây là cơ hội để mở rộng mạng lưới hợp tác, tăng cường giao lưu giữa các tổ chức, đồng thời tạo thêm nhiều cơ hội phát triển cho sinh viên và nhà trường trong thời gian tới.

Mở ra cơ hội mới

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Phùng Công Sưởng cho rằng Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị đã xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực trung tâm cho sự phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Tuy nhiên, thách thức đặt ra là làm thế nào để khoa học và công nghệ không chỉ hiện diện trong các chiến lược phát triển hay phòng thí nghiệm, mà còn trở thành nguồn cảm hứng, lựa chọn nghề nghiệp và khát vọng của thế hệ trẻ.

Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên là một cơ sở đào tạo lớn, năng lực nghiên cứu khoa học, hệ thống chương trình giảng dạy hiện đại cùng các hoạt động hợp tác quốc tế ngày càng mở rộng. Do đó, nhà trường hoàn toàn có khả năng cạnh tranh với nhiều cơ sở giáo dục đại học hàng đầu trong cả nước.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - phát biểu tại buổi ký kết.

Giới thiệu về báo Tiền Phong, nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết đây là cơ quan báo chí có bề dày truyền thống. Báo luôn đồng hành cùng các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước. Bên cạnh nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, Báo Tiền Phong còn tổ chức nhiều chương trình có sức lan tỏa lớn như Hoa hậu Việt Nam, các giải thể thao, hoạt động cộng đồng, các cuộc thi học thuật và nhiều sự kiện dành cho thanh niên, sinh viên.

Tổng biên tập Báo Tiền Phong nhận định, việc ký kết hợp tác giữa hai đơn vị mở ra nhiều cơ hội để phát huy thế mạnh của mỗi bên trong các lĩnh vực như: truyền thông, quảng bá hình ảnh, tổ chức sự kiện học thuật và văn hóa, hỗ trợ sinh viên thực tập, hướng nghiệp, tuyển sinh, nghiên cứu khoa học và các hoạt động vì cộng đồng.

Người đẹp Phạm Thùy Dương - Đại sứ Du lịch và Môi trường - cùng đoàn đại biểu tham quan thư viện trường.

Lễ ký kết không chỉ đánh dấu sự hợp tác chính thức giữa Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên và Báo Tiền Phong, mà còn thể hiện sự tin tưởng, đồng hành và khát vọng phát triển chung của hai đơn vị. Đây được xem là nền tảng quan trọng để thúc đẩy các hoạt động giáo dục, truyền thông, khoa học công nghệ và trách nhiệm xã hội trong thời gian tới.

﻿ Các đại biểu tham quan thư viện trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên.

Trước đó, các đại biểu đã thăm quan thư viện của trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên. Dịp này, đại diện nhà trường cho biết, thời gian qua trường đã có sự chuyển đổi mạnh mẽ từ mô hình thư viện truyền thống sang mô hình kỹ thuật số. Việc số hóa tài liệu tại các thư viện giúp cho việc lưu trữ, bảo quản tài liệu tiện lợi và lâu dài hơn, việc bổ sung tài liệu không bị chồng chéo. Số hoá còn giúp mở rộng đối tượng và phạm vi sử dụng các nguồn tài liệu này.