AI 'tiếp tay' cho các hình thức tấn công mạng ngày càng tinh vi

TPO - Năm 2025, Việt Nam ghi nhận khoảng 552.000 cuộc tấn công mạng, với 52,3% tổ chức chịu tổn hại, tăng so với mức 46,15% của năm trước, khi các hình thức tấn công ngày càng tinh vi và được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo AI. Đó là những thông tin đưa ra tại sự kiện Ignite on Tour Vietnam, diễn ra ngày 11/6.

Việt Nam ghi nhận khoảng 552.000 cuộc tấn công mạng

Thực tế cho thấy, các đối tượng tấn công hiện đang tận dụng AI để mở rộng quy mô hoạt động với tốc độ, khối lượng và độ chính xác cao hơn. Theo nghiên cứu mới nhất từ Unit 42, 25% các vụ xâm nhập nhanh nhất có thể đạt mục tiêu đánh cắp dữ liệu chỉ trong hơn một giờ, giảm mạnh so với mức 4,8 giờ của năm trước.

Mối đe dọa an ninh mạng tại Việt Nam đang gia tăng rõ rệt trong bối cảnh ứng dụng AI phát triển nhanh chóng, vừa thúc đẩy chuyển đổi số, vừa mở rộng bề mặt tấn công.

Năm 2025, Việt Nam ghi nhận khoảng 552.000 cuộc tấn công mạng, với 52,3% tổ chức chịu tổn hại, tăng so với mức 46,15% của năm trước. Các hình thức tấn công ngày càng tinh vi và được hỗ trợ bởi AI.

Ông Siddharth Deshpande - Giám đốc Công nghệ khu vực Châu Á Thái Bình Dương và Nhật Bản thuộc Công ty an ninh mạng hàng đầu thế giới - Palo Alto Networks.

Trong khi đó, nền kinh tế số đạt quy mô 39 tỷ USD, tăng trưởng 17% so với năm 2024. Việc các tổ chức đẩy mạnh tích hợp AI bao gồm cả các hệ thống tiên tiến vào hoạt động cốt lõi đang tạo ra những lỗ hổng mới, vượt ngoài khả năng xử lý của các mô hình bảo mật truyền thống.

Được thúc đẩy bởi sự bùng nổ của các mô hình AI tiên tiến, an ninh mạng đang bước vào một bước ngoặt quan trọng. Tốc độ và quy mô mà các mô hình này có thể bị “vũ khí hóa” đang đặt ra thách thức lớn đối với các chương trình bảo mật truyền thống. Điều này cho phép các tác nhân tấn công nhanh chóng phát hiện lỗ hổng mới và triển khai các phương thức khai thác gần như tức thời.

​ Giải pháp lá chắn bảo mật thông minh

Ông Siddharth Deshpande - Giám đốc Công nghệ khu vực Châu Á Thái Bình Dương và Nhật Bản của Công ty an ninh mạng hàng đầu thế giới Palo Alto Networks - cho biết, Frontier AI (các hệ thống AI tiên tiến) sẽ tiếp tục đẩy nhanh xu hướng này, cho phép tác nhân đe dọa phát hiện và khai thác lỗ hổng với tốc độ của máy móc.

Để đối phó, các tổ chức cần tận dụng chính những mô hình Frontier AI để chủ động phát hiện và vá các lỗ hổng bảo mật, xử lý toàn diện các rủi ro tiềm ẩn, tăng cường khả năng phòng thủ trên toàn bộ hạ tầng số, đồng thời triển khai các hoạt động giám sát và ứng phó an ninh mạng theo thời gian thực.

Trong năm qua, Việt Nam đã chuyển từ giai đoạn thử nghiệm AI sang triển khai thực tiễn trên quy mô lớn hơn, với tỷ lệ ứng dụng trong các tổ chức tăng từ khoảng 21% lên 23,5% vào năm 2025, đưa Việt Nam trở thành một trong những thị trường AI phát triển nhanh tại Đông Nam Á.

Ông Hoàng Quang Huy - Giám đốc Palo Alto Networks tại Việt Nam - cho biết, tham vọng AI của Việt Nam thuộc nhóm tiên phong tại Đông Nam Á, với tốc độ ứng dụng cao. Tuy nhiên, đà phát triển nhanh này cũng đòi hỏi một cách tiếp cận hoàn toàn mới về an ninh mạng. Bảo mật AI không đơn thuần là việc bổ sung thêm công cụ, mà là bảo vệ AI xuyên suốt toàn bộ chuỗi giá trị trong doanh nghiệp.

Palo Alto Networks xử lý khoảng 500 tỷ sự kiện và ngăn chặn 30 tỷ cuộc tấn công mỗi ngày, cung cấp cho khách hàng các công cụ bảo mật tương xứng với tốc độ phát triển nhanh của Al.

“Palo Alto Networks cam kết đồng hành với Việt Nam trong việc bảo vệ tương lai số, giúp các tổ chức vừa tăng tốc đổi mới, vừa mở rộng quy mô một cách an toàn. Thông qua nền tảng tích hợp, chúng tôi đảm bảo mọi danh tính máy, tác nhân AI và khối lượng công việc đều được bảo vệ trong một hệ sinh thái thống nhất, qua đó giúp doanh nghiệp Việt tự tin dẫn dắt thị trường”, ông Huy nói.