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Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan làm Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật

Luân Dũng

TPO - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã ký Quyết định kiện toàn Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban là Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan.

Cũng theo Quyết định, Phó Chủ tịch Ủy ban là bà Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế.

Các Ủy viên Ủy ban gồm các ông (bà): Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Đặng Hoàng Giang, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an; Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tài chính; Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

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Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan. Ảnh: PV

Ủy viên Ủy ban còn có ông (bà): Trịnh Thị Thuỷ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; Lê Xuân Định, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Võ Văn Hưng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Y Thông, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo…

Ủy ban có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành trong thực hiện công tác người khuyết tật.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban là nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong thực hiện công tác người khuyết tật; giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong thực hiện công tác người khuyết tật.

Các thành viên Ủy ban làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và đề cao trách nhiệm cá nhân của từng thành viên, theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, thảo luận công khai, bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất.

Bộ Y tế là cơ quan thường trực của Ủy ban, có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động, sử dụng bộ máy của mình để thực hiện các nhiệm vụ giúp việc cho Ủy ban, bảo đảm không làm tăng đầu mối tổ chức và không thêm biên chế.

Luân Dũng
#Y tế #Người khuyết tật #Ủy ban Quốc gia #Chính phủ #Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà #Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan

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