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Thế giới

Iran bác tin sẽ ký thỏa thuận với Mỹ vào 14/6

Minh Hạnh

TPO - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran - Esmaeil Baghaei - cho biết việc ký kết thỏa thuận khung giữa Washington và Tehran sẽ “không diễn ra vào ngày 14/6", bất chấp đề xuất từ phía Pakistan.

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(Ảnh: Reuters)

Theo hãng tin Tasnim, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Baghaei cho biết, dù việc ký kết chưa thể diễn ra vào ngày 14/6, nhưng “khả năng điều đó xảy ra trong những ngày tới là không thể loại trừ”.

“Tuy nhiên, do tình hình bất ổn của phía bên kia, chúng ta phải thận trọng với bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến tiến trình này”.

“Đây không phải là một thỏa thuận cuối cùng giữa Iran và Mỹ, mà chỉ là một bản ghi nhớ nêu rõ những điểm bất đồng chính và làm rõ rằng chiến tranh sẽ kết thúc”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran nói thêm.

Phát biểu của ông Baghaei được đưa ra sau khi Pakistan hôm 13/6 cho biết, các điều khoản tiềm năng dự kiến ​​sẽ được hoàn tất trong “24 giờ tới”.

Một nguồn tin am hiểu về các cuộc đàm phán cũng nói với CNN, rằng việc ký kết thỏa thuận bản điện tử dự kiến ​​sẽ diễn ra vào cuối ngày 14/6, thậm chí có thể sớm hơn.

Nhà Trắng chưa bình luận về thông tin này.

Giới chức Iran gặp đồng minh Nga, Trung Quốc

Ngày 13/6, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi đã có cuộc gặp với các đại sứ Nga và Trung Quốc tại Tehran để thảo luận về “những diễn biến mới nhất” của một đề xuất sơ bộ với Mỹ.

Trong cuộc gặp tại Tehran, các bên đã “trao đổi quan điểm và thảo luận về những diễn biến mới nhất liên quan đến dự thảo bản ghi nhớ”, hãng thông tấn ISNA đưa tin, trích dẫn tuyên bố của ông Gharibabadi.

“Quan hệ đối tác chiến lược giữa Iran, Trung Quốc và Nga, cũng như sự phối hợp và hợp tác giữa ba nước, sẽ tiếp tục được củng cố mạnh mẽ,” tuyên bố cho biết thêm.

Các quan chức Mỹ, Iran và Pakistan trong những ngày gần đây đã đưa ra tuyên bố về một bản ghi nhớ giữa Tehran và Washington. Tuy nhiên, các điều khoản chính xác của bản ghi nhớ này vẫn chưa được công bố.

Minh Hạnh
CNN
#Iran #Mỹ #đàm phán hoà bình #xung đột Mỹ - Iran #Pakistan

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