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Thế giới

Lý do Mỹ - Iran chọn ký thoả thuận trực tuyến thay vì trực tiếp

Minh Hạnh

TPO - Kế hoạch ký kết biên bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran dưới hình thức trực tuyến đã được hoàn tất để nhanh chóng củng cố thoả thuận hoà bình, tránh bất kỳ sự gián đoạn nào vào phút chót.

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(Ảnh minh hoạ: Modern.az)

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước cho biết, ​​lễ ký kết sẽ diễn ra trực tiếp tại châu Âu, với Phó Tổng thống J.D. Vance tham dự thay mặt phía Mỹ, nhưng kế hoạch đó đã không thành hiện thực.

Điều này một phần là do những phức tạp về lịch trình. Tổng thống và Phó Tổng thống Mỹ không thể cùng lúc đi công tác nước ngoài vì lý do an ninh. Ông Trump dự kiến sẽ khởi hành đến hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp vào sáng sớm 15/6. Do đó, việc đưa ông Vance đến và rời khỏi sự kiện ký kết ở châu Âu kịp lúc ông Trump khởi hành sẽ rất khó khăn.

Theo một nguồn tin thân cận, một số nhà trung gian lo ngại càng kéo dài thời gian ký kết, khả năng tiến trình bị đảo lộn, hoặc một hoặc cả hai bên bội ước càng cao.

Thay vào đó, một hình thức ký điện tử đã được đề xuất để hoàn tất thỏa thuận.

Hiện tại, Washington và Tehran đã đưa ra những thông tin khá mâu thuẫn về nội dung thỏa thuận, bao gồm cả khoản hỗ trợ tài chính mà Iran sẽ nhận được. Liệu những tranh chấp đó chỉ đơn thuần là sự khác biệt trong thông điệp công khai, hay phản ánh điều gì đó sâu xa hơn có thể khiến thỏa thuận sụp đổ.

Iran chỉ trích Mỹ

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) phủ nhận việc Iran sẽ ký thỏa thuận với Mỹ vào ngày 14/6, và chỉ trích “sự khăng khăng bất thường” của Tổng thống Donald Trump về việc ký kết thỏa thuận vào ngày này.

IRGC mô tả mốc thời gian này là một “phép thử đối với đội ngũ đàm phán của Iran”, và cho rằng tuyên bố của ông Trump được đưa ra “bất chấp việc các nhà đàm phán Iran đã tuyên bố rõ ràng rằng bản ghi nhớ vẫn chưa được hoàn thiện và việc ký kết vào Chủ nhật chắc chắn sẽ không xảy ra”.

Trong một bài đăng trên Telegram, IRGC cho rằng ông Trump dự định lên lịch ký kết thoả thuận trùng với ngày sinh nhật của ông vào ngày 14/6.

“Một số nhà quan sát tin rằng sự khăng khăng của ông Trump có thể xuất phát từ mong muốn sử dụng dịp này một cách tượng trưng và biến nó thành một sự kiện quảng bá cá nhân”, tuyên bố cho biết.

Minh Hạnh
CNN
#Mỹ #Iran #thoả thuận hoà bình #đàm phán hoà bình #ký kết thoả thuận Mỹ - Iran #Tổng thống Mỹ Donald Trump

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