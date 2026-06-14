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Trời nắng giữa trưa, cây bồ đề 30 năm tuổi bất ngờ bật gốc đè xe tải ở TPHCM

Hữu Huy - Đại Dương

TPO - Một cây bồ đề khoảng 30 năm tuổi bất ngờ ngã đổ vào trưa 14/6 trên đường Trần Xuân Soạn (TPHCM), đè trúng một xe tải.

Clip: Hiện trường cây bồ đề bật gốc, đè xe tải ở TPHCM.

Khoảng 11h ngày 14/6, một cây bồ đề lớn bất ngờ ngã đổ trước số nhà 999 đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, TPHCM, dù thời điểm xảy ra sự cố không có mưa dông.

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Hiện trường vụ việc. Ảnh: Đại Dương
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Phần gốc cây có dấu hiệu bị mục ruỗng. Ảnh: Đại Dương

Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, cây bồ đề có kích thước lớn đổ chắn ngang một phần lòng đường, đè lên một xe tải đang đậu bên dưới gốc cây. Quan sát ở phần gốc cây thấy có dấu hiệu mục ruỗng.

Vụ việc không gây thương vong về người nhưng khiến chiếc xe tải bị hư hỏng nặng, giao thông qua khu vực bị ùn ứ.

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Chiếc xe tải bị hư hỏng nặng sau sự cố. Ảnh: Đại Dương
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Giao thông qua khu vực bị ùn ứ do sự cố. Ảnh: Đại Dương
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Lực lượng chức năng điều tiết giao thông qua khu vực. Ảnh: Đại Dương

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt để điều tiết giao thông, đồng thời tổ chức cưa cắt cành, nhánh, di dời cây xanh nhằm giải phóng hiện trường.

Theo người dân sống trong khu vực, cây bồ đề bị ngã có tuổi đời khoảng 30 năm.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ.

Hữu Huy - Đại Dương
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