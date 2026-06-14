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Tưởng thú hoang bắt gà, ai ngờ là kỳ đà vân cực kỳ quý hiếm

Nguyễn Dũng

TPO - Phát hiện con vật lạ tấn công đàn gà trong vườn nhà, một người dân ở xã Bà Điểm (TPHCM) đã khống chế và giao nộp cho cơ quan chức năng. Qua xác minh, đây là cá thể kỳ đà vân thuộc nhóm IB-nhóm động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm...

Ngày 14/6, Công an xã Bà Điểm (TPHCM) cho biết, đơn vị đã tiếp nhận và phối hợp bàn giao 4 cá thể động vật hoang dã quý hiếm cho Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1 (thuộc Chi cục Kiểm lâm TPHCM) sau khi được người dân tự nguyện giao nộp.

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Cá thể Rồng Nam Mỹ (Iguana) - loài thuộc Phụ lục II Công ước CITES.

Trường hợp đầu tiên là bà Dương Thị Kim Anh (70 tuổi, ngụ ấp Trung Lân) tự nguyện giao nộp một cá thể rồng Nam Mỹ (Iguana), loài động vật thuộc Phụ lục II Công ước CITES về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp.

Theo thông tin từ gia đình, cá thể này đã được nuôi dưỡng hơn 10 năm. Sau khi được tuyên truyền, vận động về các quy định quản lý động vật hoang dã, bà Kim Anh quyết định bàn giao cho cơ quan chức năng để đưa về môi trường bảo tồn phù hợp.

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Bà Dương Thị Kim Anh (SN 1956, ngụ ấp Trung Lân) tự nguyện bàn giao con vật gia đình nuôi dưỡng hơn 10 năm cho cơ quan chức năng.

Tiếp đó, ông Trần Ngọc Chiến (38 tuổi, ngụ ấp Tiền Lân) cũng chủ động liên hệ Công an xã để giao nộp 2 cá thể rồng Nam Mỹ mà ông đã mua và nuôi khoảng 2 năm trước.

Đáng chú ý, khoảng 9h ngày 9/6, chị Nguyễn Thị Thanh Loan (21 tuổi, ngụ ấp 4) phát hiện một cá thể động vật lạ xuất hiện trong khu vực vườn nhà và đang tấn công đàn gà.

Sau khi khống chế được con vật, chị Loan đã trình báo và bàn giao cho Công an xã Bà Điểm. Qua xác minh của cơ quan chuyên môn, đây là một cá thể kỳ đà vân (Varanus nebulosus), thuộc nhóm IB - nhóm động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được pháp luật nghiêm cấm khai thác, săn bắt và buôn bán vì mục đích thương mại.

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Cá thể Kỳ đà Vân (Varanus nebulosus) – loài động vật hoang dã cực kỳ quý hiếm thuộc nhóm IB (nghiêm cấm khai thác, thương mại).

Công an xã Bà Điểm đánh giá cao tinh thần tự giác chấp hành pháp luật, ý thức bảo vệ động vật hoang dã của các cá nhân đã chủ động giao nộp các cá thể động vật quý hiếm cho cơ quan chức năng.

Nguyễn Dũng
#động vật hoang dã #kỳ đà vân #rồng Nam Mỹ #bảo tồn #quý hiếm #Người dân phát hiện và giao nộp các loài động vật hoang dã quý hiếm như kỳ đà vân và rồng Nam Mỹ #góp phần bảo tồn đa dạng sinh học. #Phát hiện động vật quý hiếm trong nhà và hành động của người dân #Chi cục Kiểm lâm TPHCM #thuộc nhóm IB - nhóm động vật rừng nguy cấp

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