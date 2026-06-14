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Tranh cãi Tom Cruise nắm tay Victoria Beckham

Trạch Dương

TPO - Khoảnh khắc giữa Victoria Beckham và Tom Cruise tại lễ gắn sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood cho David Beckham đang gây bàn tán. Nhiều người cho rằng cử chỉ của hai ngôi sao quá thân mật, trong khi số khác khẳng định đó chỉ là hành động xã giao giữa những người bạn lâu năm.

VIDEO: Tom Cruise hôn tay Victoria tại lễ vinh danh David Beckham.

Trong buổi lễ diễn ra ngày 12/6 tại Hollywood, David Beckham được trao ngôi sao thứ 2.849 trên Đại lộ Danh vọng. Sự kiện có sự tham dự của vợ anh là Victoria Beckham, các con Romeo, Cruz, Harper cùng nhiều nhân vật nổi tiếng. Tom Cruise - bạn thân của Beckham - được mời phát biểu vinh danh cựu danh thủ người Anh.

Video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh Tom Cruise ngồi gần Victoria Beckham trong lúc David Beckham phát biểu. Tài tử Mission: Impossible chạm nhẹ vào vai nhà thiết kế thời trang, nắm tay cô rồi cúi xuống hôn lên tay Victoria. Khoảnh khắc cựu thành viên Spice Girls cười đáp lại nụ hôn của Tom Cruise viral trên mạng.

Nhiều tài khoản cho rằng Victoria Beckham tỏ ra quá thoải mái trước cử chỉ thân mật của Tom Cruise. Một số bình luận đùa rằng nếu David Beckham có hành động tương tự với phụ nữ khác, phản ứng của công chúng sẽ khác. Hàng loạt bài đăng và meme xuất hiện trên nhiều nền tảng, video hút hàng chục triệu lượt xem sau ít giờ.

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Khoảnh khắc Tom Cruise hôn tay Victoria Beckham viral trên mạng.

Không ít ý kiến lên tiếng bênh vực Victoria Beckham. Họ cho rằng khán giả thổi phồng một khoảnh khắc bình thường. Tom Cruise và gia đình Beckham có mối quan hệ thân thiết kéo dài gần hai thập kỷ, kể từ khi vợ chồng Beckham chuyển tới Los Angeles năm 2007. Nam diễn viên nhiều lần xuất hiện cùng gia đình cựu đội trưởng tuyển Anh trong các sự kiện quan trọng.

Tại buổi lễ, Tom Cruise dành nhiều lời khen cho David Beckham, gọi hành trình của anh là "câu chuyện Hollywood" tạo nên từ sự nỗ lực, kỷ luật và quyết tâm. Nam diễn viên cho rằng Beckham không chỉ là huyền thoại bóng đá mà còn góp phần thay đổi vị thế của môn thể thao vua tại Mỹ. Khi Beckham gia nhập LA Galaxy năm 2007, giải MLS chỉ có 13 đội bóng, hiện nay con số đã tăng lên 30.

Victoria Beckham cũng có bài phát biểu đầy xúc động để chúc mừng chồng. Cô nhận định bóng đá tại Mỹ đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ nhất lịch sử, đồng thời cho rằng việc David Beckham được vinh danh đúng thời điểm World Cup 2026 diễn ra trên đất Mỹ mang ý nghĩa đặc biệt.

Trong bài phát biểu nhận ngôi sao, David Beckham gọi đây là khoảnh khắc "siêu thực". Cựu tiền vệ sinh năm 1975 xúc động khi nhìn lại hành trình từ một cậu bé lớn lên ở khu Đông London đến ngôi sao bóng đá toàn cầu, nhà đồng sở hữu CLB Inter Miami và người có ảnh hưởng lớn tới sự phát triển của bóng đá tại Mỹ. Anh cũng gửi lời cảm ơn tới vợ, các con và người bạn thân Tom Cruise vì đã luôn đồng hành trong suốt chặng đường sự nghiệp.

Trạch Dương
#Khoảnh khắc thân mật giữa sao Hollywood và Beckham #Vấn đề xã giao và phản ứng của công chúng #Vai trò của David Beckham trong bóng đá Mỹ #Quan hệ lâu dài giữa Tom Cruise và gia đình Beckham #Ảnh hưởng của sự kiện vinh danh trên mạng xã hội

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