Gần 150 nghệ sĩ nhào lộn, đu dây trên sân khấu 1.400 tỷ đồng ở TPHCM

TPO - Vở diễn nghệ thuật xiếc - rối "Mơ show" công diễn tại Rạp xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ (TPHCM), công trình văn hóa có tổng mức đầu tư gần 1.400 tỷ đồng. Chương trình gây ấn tượng với những màn trình diễn mãn nhãn, quy tụ gần 150 nghệ sĩ cùng hệ thống công nghệ sân khấu hiện đại.

Là tác phẩm đầu tiên được dàn dựng riêng cho Rạp xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ, Mơ show đưa khán giả bước vào hành trình khám phá thế giới tuổi thơ qua ngôn ngữ xiếc, múa rối, múa đương đại, võ thuật và thể dục cổ động.

Với thời lượng khoảng 70 phút, vở diễn tái hiện quá trình trưởng thành của một đứa trẻ từ những cảm nhận đầu tiên về cuộc sống đến hành trình theo đuổi đam mê nghệ thuật.

Điểm nhấn của chương trình nằm ở sự kết hợp giữa nghệ thuật trình diễn truyền thống và công nghệ sân khấu hiện đại như mapping, laser, sân khấu nước, hiệu ứng khói lạnh cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng quy mô lớn.

Nhiều phân cảnh khiến khán giả liên tục vỗ tay trước những màn nhào lộn trên không, đu dây và trình diễn kỹ thuật khó của các nghệ sĩ xiếc.

Mơ show quy tụ gần 150 nghệ sĩ, diễn viên đến từ Trung tâm Nghệ thuật TPHCM, Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam, các đội thể dục cổ động, võ cổ truyền cùng nhiều nghệ sĩ khách mời. Sự đa dạng trong lực lượng biểu diễn góp phần tạo nên không gian nghệ thuật giàu cảm xúc và màu sắc.

Tại đêm công diễn, khán giả bày tỏ sự thích thú trước quy mô và chất lượng dàn dựng của chương trình. Không chỉ là một vở diễn giải trí, Mơ show còn được kỳ vọng trở thành sản phẩm văn hóa tiêu biểu, góp phần khai thác hiệu quả không gian biểu diễn hiện đại bậc nhất TPHCM hiện nay.

Rạp xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ tọa lạc trên đường Lữ Gia, có sức chứa khoảng 2.000 chỗ ngồi, được khánh thành năm 2025 với tổng vốn đầu tư gần 1.400 tỷ đồng. Công trình được đánh giá là một trong những sân khấu biểu diễn hiện đại nhất TPHCM, đáp ứng nhiều loại hình nghệ thuật quy mô lớn.

Sau các suất diễn mở màn, Mơ show dự kiến biểu diễn định kỳ vào cuối tuần và mở bán vé chính thức từ ngày 20/6 để phục vụ công chúng trong mùa hè năm nay.