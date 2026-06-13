Dương Domic vào danh sách đề cử âm nhạc có Rosé (BlackPink)

TPO - Ca sĩ, nhạc sĩ Dương Domic - đại diện Việt Nam - có mặt tại Tokyo (Nhật Bản) để tham dự lễ trao giải âm nhạc danh giá Music Awards Japan 2026. Ca khúc "Mất kết nối" của anh được gọi tên trong Top 30 hạng mục quốc tế do Spotify tài trợ.

Mất kết nối gây ấn tượng trên trường quốc tế

Tại mùa giải Music Awards Japan (MAJ) 2026, hạng mục Best of Listeners' Choice: International Song powered by Spotify thu hút sự quan tâm lớn khi quy tụ nhiều bản hit có sức ảnh hưởng vượt ra ngoài phạm vi quốc gia. Trong đó, Dương Domic là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt ở vòng bình chọn chung cuộc với ca khúc Mất kết nối.

Theo ban tổ chức, Mất kết nối đã vượt qua vòng bình chọn đầu tiên để ghi tên vào Top 30 vòng bình chọn chung cuộc của hạng mục quốc tế này. Dù không giành chiến thắng chung cuộc, việc một ca khúc tiếng Việt phát hành gần hai năm trước được vinh danh tại một trong những giải thưởng âm nhạc lớn của Nhật Bản được xem là dấu mốc đáng chú ý đối với nghệ sĩ trẻ này.

Dương Domic có mặt tại Nhật Bản để tham dự lễ trao giải âm nhạc Music Awards Japan 2026.

Hiện Dương Domic đã có mặt tại Tokyo, tham gia các hoạt động bên lề như tiệc khai mạc, thảm đỏ và đêm trao giải chính thức. Sự xuất hiện của nam ca sĩ tại sự kiện giúp tăng thêm sự hiện diện của nghệ sĩ Việt Nam trên các sân khấu âm nhạc quốc tế.

Mất kết nối là ca khúc nằm trong EP đầu tay Dữ liệu quý - dự án do Dương Domic tham gia sáng tác và sản xuất. Sau khi ra mắt, bài hát nhanh chóng trở thành hiện tượng trên thị trường nhạc số Việt Nam, liên tục dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng và tạo hiệu ứng mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội.

Mất kết nối vào top 30 Best of Listeners' Choice: International Song powered by Spotify trong mùa giải năm 2026.

Ca khúc từng trở thành bài hát đầu tiên đạt vị trí số một trên bảng xếp hạng chính thức của Liên đoàn Công nghiệp Ghi âm Quốc tế (IFPI) tại Việt Nam khi hệ thống này được triển khai trong nước. Bên cạnh đó, bài hát cũng nhiều tuần giữ vị trí cao nhất trên Spotify Việt Nam, Apple Music Việt Nam và YouTube Trending Music.

Đến nay, Mất kết nối đạt gần 60 triệu lượt nghe trên Spotify và hơn 143 triệu lượt xem trên YouTube. Trong khi đó, toàn bộ EP Dữ liệu quý ghi nhận hơn 120 triệu lượt nghe trên Spotify cùng hơn 168 triệu lượt xem trên YouTube.

Việc lọt vào top 30 hạng mục Best of Listeners' Choice: International Song tại Music Awards Japan 2026 giúp Dương Domic đứng chung danh sách đề cử với nhiều tên tuổi hàng đầu châu Á như YOASOBI, Fujii Kaze, NewJeans, SEVENTEEN và Rosé, qua đó đánh dấu thêm một bước tiến mới của nghệ sĩ Việt Nam trên bản đồ âm nhạc khu vực.

Music Awards Japan - lễ trao giải tầm cỡ quốc gia

Music Awards Japan được đánh giá là một trong những giải thưởng âm nhạc có quy mô lớn và uy tín hàng đầu tại Nhật Bản. Giải thưởng gây chú ý nhờ hệ thống chấm chọn kết hợp giữa đánh giá chuyên môn của hội đồng nghệ thuật và dữ liệu từ các nền tảng nghe nhạc trực tuyến, từ đó tôn vinh những sản phẩm vừa có giá trị nghệ thuật vừa tạo được sức lan tỏa rộng rãi.

Năm nay, lễ trao giải này được tổ chức tại Toyota Arena Tokyo - nơi thường xuyên diễn ra các sự kiện văn hóa, giải trí quy mô lớn của Nhật Bản. Sự kiện quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong nước và quốc tế và thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng yêu âm nhạc. Nhờ quy mô tổ chức và độ phủ truyền thông rộng lớn, MAJ được xem là một trong những sự kiện âm nhạc đáng chú ý nhất của Nhật Bản trong năm.