Mono công bố 'nóng'

TPO - Mono vừa xác nhận trở thành nghệ sĩ phát hành độc quyền của Universal Music Group (UMG) tại Việt Nam, đánh dấu bước chuyển mới trong sự nghiệp sau 4 năm. Thông tin được công bố cùng thời điểm nam ca sĩ giới thiệu dự án "Công tử văn thơ".

Ngày 12/6, Mono thay đổi hình ảnh nhận diện trên các nền tảng mạng xã hội cùng dòng trạng thái: “Văn công tử đang đến”. Đây cũng là lần đầu nam ca sĩ xuất hiện với tạo hình mới mang màu sắc cổ điển, lấy cảm hứng từ hình tượng công tử trong văn hóa Á Đông.

Cùng thời điểm, nhiều billboard quảng bá dự án xuất hiện tại các vị trí trung tâm ở TPHCM và Hà Nội. Thông qua chiến dịch, Mono công bố việc hợp tác với Universal Music Group trong vai trò nghệ sĩ phát hành độc quyền.

Universal Music Group đồng hành cùng Mono trong các hoạt động phát hành, tiếp thị và phát triển các dự án âm nhạc. Mục tiêu của sự hợp tác là mở rộng khả năng tiếp cận khán giả tại Việt Nam, khu vực Đông Nam Á cũng như một số thị trường quốc tế.

Universal Music hiện là một trong những tập đoàn âm nhạc lớn nhất thế giới, sở hữu mạng lưới hoạt động tại hơn 60 quốc gia và quản lý kho bản quyền đồ sộ của ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu. Tại Việt Nam, đơn vị từng tham gia phát hành và quảng bá sản phẩm của nhiều nghệ sĩ như Sơn Tùng M-TP, Vũ Cát Tường hay Da LAB.

Mono trở thành nghệ sĩ độc quyền của UMG, hình ảnh xuất hiện trên banner lớn ở Hà Nội, TPHCM.

Dự án đầu tiên của Mono sau khi gia nhập UMG là ca khúc Công tử Văn Thơ, dự kiến phát hành ngày 19/6. Đây là sản phẩm mở đường cho album phòng thu thứ hai của nam ca sĩ, dự án được anh chuẩn bị trong thời gian dài.

Chia sẻ về giai đoạn ít xuất hiện trước công chúng, Mono cho biết phần lớn thời gian được dành cho việc sáng tác và hoàn thiện album mới. Đây là dự án chứa đựng nhiều trải nghiệm cá nhân, được xây dựng từ những câu chuyện và cảm xúc tích lũy trong quá trình trưởng thành cũng như hoạt động nghệ thuật.

“Mọi thứ trong khoảng thời gian tôi lặn đi đều xoay quanh âm nhạc. Cuộc sống hằng ngày của tôi chủ yếu chỉ là âm nhạc và sinh hoạt đời thường. Tôi tập trung cho album lần này, hy vọng mọi người ủng hộ album thứ hai của Mono”, nam ca sĩ chia sẻ.

Đây cũng là lý do anh muốn khán giả là những người đầu tiên biết về dự án. Theo chia sẻ từ nam ca sĩ, album tập hợp những câu chuyện và cảm xúc cá nhân được anh gửi gắm qua từng bài hát.

Ra mắt vào năm 2022 với album đầu tay 22, Mono nhanh chóng tạo dấu ấn trên thị trường nhạc Việt. Ca khúc Waiting For You từng là hiện tượng trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến và mạng xã hội, giúp nam ca sĩ trở thành một trong những gương mặt mới được chú ý của Vpop.

Sau thành công ban đầu, Mono tiếp tục phát hành nhiều sản phẩm như Em xinh, Open Your Eyes, Đi tìm tình yêu, Ôm em thật lâu hay Chăm hoa. Các ca khúc cho thấy xu hướng mở rộng màu sắc âm nhạc, từ pop, R&B đến những thử nghiệm mới.

Trong bối cảnh thị trường âm nhạc Việt Nam hội nhập với khu vực và thế giới, việc nghệ sĩ trẻ hợp tác với tập đoàn âm nhạc quốc tế được xem là tín hiệu cho thấy các hãng phát hành toàn cầu đang dành sự quan tâm lớn hơn cho Vpop. Những năm gần đây, nhiều sản phẩm âm nhạc Việt liên tục ghi nhận lượng người nghe đáng kể từ các thị trường ngoài nước, tạo cơ hội để nghệ sĩ trong nước tiếp cận hệ sinh thái phân phối quốc tế.