Dàn anh trai, em xinh đổ bộ concert Thanh xuân

TPO - Bên cạnh những gương mặt trẻ đang được yêu thích, concert Thanh xuân còn có sự góp mặt của nghệ sĩ đang nỗ lực kết hợp âm nhạc dân gian với các xu hướng âm nhạc hiện đại.

Danh sách đầu tiên của dàn nghệ sĩ đổ bộ concert Thanh xuân gọi tên Đông Hùng, Võ Hạ Trâm, Double 2T, DJ/Producer Hoaprox, Trần Ngọc Ánh và Lâm Phúc.

Những nghệ sĩ tiếp theo khoe giọng ở concert cũng sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo. Họ là "em xinh" Muộii, "anh trai" CongB, buitruonglinh (Bùi Trường Linh) và nữ ca sĩ Hà Myo.

'Em xinh', 'anh trai' khuấy động concert

Một trong những điểm nhấn của concert Thanh xuân là sự xuất hiện của những nghệ sĩ trẻ đang tạo được sức hút mạnh mẽ với khán giả thế hệ mới.

Muộii là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm sau khi tham gia chương trình Em xinh say hi. Sở hữu chất giọng nhẹ nhàng, cảm xúc cùng màu sắc âm nhạc mang đậm dấu ấn cá nhân, nữ ca sĩ nhanh chóng xây dựng được cộng đồng người hâm mộ riêng.

Muộii hội tụ đầy đủ yếu tố để trở thành ngôi sao giải trí thế hệ mới.

Không chỉ gây thiện cảm bởi hình ảnh gần gũi, chân thành, Muộii còn được đánh giá là một trong những nghệ sĩ trẻ có khả năng kết nối cảm xúc với khán giả thông qua những ca khúc giàu tính tự sự.

Năm 2023, Muộii bắt đầu được chú ý khi ghi danh tại chương trình Vietnam Idol. Sở hữu nhan sắc ngọt ngào cùng với chiều cao nổi bật 1,76, cô được giám khảo Mỹ Tâm, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nhận xét phù hợp với các cuộc thi hoa hậu.

Bên cạnh đó, giọng ca trẻ được khen đa năng khi vừa xinh đẹp lại có thể hát, sáng tác, nhảy và chơi nhạc cụ. Muộii cũng là chủ nhân của bản hit Chuyện đôi ta.

Bên cạnh Muộii, CongB cũng là gương mặt thu hút sự chú ý sau chương trình Anh trai say hi. Nam nghệ sĩ gây ấn tượng bởi phong cách trình diễn tự tin, năng lượng tích cực và khả năng làm chủ sân khấu.

CongB sở hữu lượng người hâm mộ lớn sau chương trình Anh trai say hi.

Trong thời gian qua, CongB liên tục xuất hiện tại nhiều sân khấu âm nhạc lớn, từng bước khẳng định dấu ấn riêng trong lòng khán giả trẻ. Sự góp mặt của CongB được kỳ vọng sẽ mang đến những tiết mục sôi động, trẻ trung, phù hợp với tinh thần của chương trình.

CongB tên thật là Nguyễn Thành Công, tốt nghiệp khoa Sư phạm Âm nhạc của Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội. CongB từng gây chú ý tại Boys Planet 999 - chương trình tuyển chọn idol hàng đầu của Mnet, dừng chân ở hạng 43. Sau đó, nam nghệ sĩ tiếp tục thử sức tại Starlight Boys 2024.

Khi về nước, CongB ra mắt ca khúc Em đợi anh lâu chưa, nhanh chóng đạt hạng cao trên nền tảng Spotify Việt Nam, tạo độ nhận diện với công chúng.

Một đại diện khác của thế hệ nghệ sĩ trẻ là buitruonglinh. Nam ca sĩ, nhạc sĩ được yêu mến nhờ khả năng sáng tác cùng chất nhạc giàu cảm xúc. Những ca khúc của buitruonglinh thường khai thác các chủ đề về tuổi trẻ, tình yêu và hành trình trưởng thành, dễ tạo sự đồng cảm với người nghe.

Đó là Đường tôi chở em về, Dù cho mai về sau, hay bài hát về đất nước như Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời.

Buitruonglinh là Á quân Anh trai say hi.

Không chạy theo những xu hướng nhất thời, buitruonglinh lựa chọn con đường âm nhạc riêng với phong cách mộc mạc, chân thành nhưng vẫn mang hơi thở hiện đại.

Sự hiện diện của Muộii, CongB và buitruonglinh không chỉ giúp chương trình tiếp cận đông đảo khán giả trẻ mà còn góp phần tạo nên bức tranh đa sắc màu về thanh xuân đương đại. Mỗi nghệ sĩ mang đến một cá tính âm nhạc riêng, từ nhẹ nhàng, sâu lắng đến sôi động, bùng nổ, phản ánh những góc nhìn khác nhau của thế hệ trẻ hôm nay.

Họ đại diện cho lớp nghệ sĩ trẻ năng động, sáng tạo, dám theo đuổi đam mê và lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới công chúng.

Hà Myo với điệu xẩm gây sốt

Bên cạnh những gương mặt trẻ đang được yêu thích, concert Thanh xuân còn có sự góp mặt của Hà Myo - nữ ca sĩ được biết đến với những nỗ lực kết hợp âm nhạc dân gian với các xu hướng âm nhạc hiện đại.

Từ lựa chọn tưởng như ngược dòng với một thể loại âm nhạc đã gần như bị lãng quên - xẩm, Hà Myo từng bước xây dựng thương hiệu cá nhân trên không gian số, mở ra hướng đi mới để lan tỏa di sản trong thời đại số.

Hà Myo sẽ hát ở concert Thanh xuân.

Sự kết hợp giữa yếu tố truyền thống và âm nhạc hiện đại giúp nữ nghệ sĩ tạo dựng được dấu ấn khác biệt trên thị trường âm nhạc Việt Nam.

Sự xuất hiện của Hà Myo trong concert được xem là mảnh ghép đặc biệt, giúp chương trình có thêm chiều sâu văn hóa



Nếu những nghệ sĩ trẻ như Muộii, CongB đại diện cho hơi thở của thế hệ mới, thì Hà Myo lại mang đến sự kết nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa những giá trị văn hóa lâu đời với tinh thần sáng tạo của tuổi trẻ hôm nay.

Ca sĩ Hà Myo đã khẳng định tài năng bằng loạt giải thưởng như Á quân Giọng hát hay Hà Nội 2020, Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng 2021, Quán quân Sàn chiến giọng hát 2022, cùng nhiều bản xẩm được yêu thích như Xẩm Hà Nội, Xẩm xuân xanh, Xẩm bốn mùa hoa Hà Nội.

Thông qua âm nhạc, nữ ca sĩ không chỉ kể câu chuyện về bản sắc dân tộc mà còn truyền tải thông điệp về việc gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa Việt Nam trong đời sống đương đại.

Đây cũng là một trong những tinh thần phù hợp với chủ đề xuyên suốt của concert Thanh xuân - nơi tuổi trẻ được nhìn nhận không chỉ qua khát vọng đổi mới mà còn qua ý thức kế thừa và phát huy những giá trị tốt đẹp của các thế hệ đi trước.

Báo Tiền Phong sẽ tiếp tục công bố dàn nghệ sĩ tiếp theo góp mặt tại concert Thanh xuân.

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