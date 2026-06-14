Brooklyn Beckham đáp trả

TPO - Brooklyn không có mặt tại Los Angeles khi em gái út Harper Beckham tìm đến biệt thự riêng của anh trai, giữa lúc mối quan hệ giữa con trai cả nhà Beckham và gia đình vẫn chưa có dấu hiệu hàn gắn.

Theo Page Six, chiều 12/6 (giờ địa phương), Harper Beckham xuất hiện trước biệt thự của Brooklyn ở khu Beverly Hills, California, chỉ vài giờ sau khi cùng gia đình tham dự lễ gắn sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood dành cho cha cô, cựu danh thủ David Beckham.

Hình ảnh do paparazzi ghi lại cho thấy Harper bước xuống từ chiếc SUV, bước vào khu vực nhà riêng của anh trai. Chuyến thăm diễn ra rất chóng vánh. Nguồn tin nói với Page Six rằng Harper đến mà không báo trước, rời đi chỉ sau vài giây vì Brooklyn Beckham và vợ anh, diễn viên Nicola Peltz, không có ở nhà.

Brooklyn đăng ảnh đang chạy bộ tại New York, cho rằng gia đình dựng cảnh Harper đau khổ đến gặp anh trai.

Ngay sau đó, Brooklyn đăng bài viết ghi lại cảnh anh chạy bộ tại New York, chia sẻ bài viết liên quan đến New York City Wine & Food Festival. Động thái được xem là đáp trả truyền thông, ngầm hiểu anh đang ở bờ Đông nước Mỹ vào thời điểm em gái ghé thăm biệt thự tại Los Angeles.

Tuy nhiên, Brooklyn và Nicola Peltz tiếp tục gây tranh cãi khi đặt nghi vấn mục đích thực sự của chuyến thăm. Đại diện của cặp đôi cho rằng việc các tay săn ảnh xuất hiện đúng thời điểm Harper đến nhà là điều đáng ngờ.

"Việc có sẵn nhiếp ảnh gia tại đó đã nói lên tất cả. Đây là màn dàn dựng", đại diện của Brooklyn và Nicola nói với Page Six.

Đại diện của David và Victoria Beckham từ chối bình luận vụ việc.

Nỗ lực gặp gỡ anh trai của Harper diễn ra giữa lúc khoảng cách giữa Brooklyn Beckham và gia đình ngày càng lớn. Đầu năm nay, con trai cả nhà Beckham gây chấn động khi công khai chỉ trích cha mẹ trong một tuyên bố dài trên mạng xã hội.

Brooklyn cáo buộc cha mẹ nhiều năm kiểm soát các câu chuyện xuất hiện trên truyền thông về gia đình và cố gắng định hướng dư luận theo hướng có lợi cho hình ảnh của họ. Anh khẳng định bản thân không còn muốn hòa giải vào thời điểm đó.

Brooklyn không xuất hiện tại buổi Beckham nhận sao ở Đại lộ danh vọng.

Phát ngôn khiến dư luận càng chú ý đến những rạn nứt kéo dài trong gia đình nổi tiếng bậc nhất nước Anh.

Trong khi Brooklyn liên tục giữ khoảng cách với người thân, các thành viên còn lại của gia đình nhiều lần phát tín hiệu muốn hàn gắn. Hồi tháng 2, Harper đăng tải bức ảnh chụp cùng ba người anh trai kèm dòng chia sẻ: "Em yêu tất cả các anh rất nhiều, không từ ngữ nào có thể diễn tả được".

Tại lễ nhận ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood hôm 12/6, David Beckham cũng dành những lời tri ân đặc biệt cho gia đình trong bài phát biểu. Cựu danh thủ cảm ơn người vợ đã đồng hành gần ba thập kỷ cùng các con vì đã trở thành nguồn động lực lớn nhất trong cuộc sống của mình.

Dù vậy, vợ chồng Brooklyn Beckham tiếp tục vắng mặt trong sự kiện trọng đại. Hơn một năm qua, họ gần như không tham dự các hoạt động gia đình và cũng hiếm khi nhắc đến người thân trên mạng xã hội. Ngược lại, David, Victoria cùng các con vẫn nhiều lần công khai bày tỏ mong muốn nối lại tình cảm với Brooklyn.