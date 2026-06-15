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Miền Bắc đón mưa dông liên tiếp

Nguyễn Hoài

TPO - Khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ sẽ đón mưa lớn liên tiếp từ ngày 15-19/6, khu vực đồng bằng trong chiều tối và đêm các ngày 15-17/6 có thể xuất hiện mưa rải rác, cục bộ có mưa to.

Đêm qua và sáng sớm nay (15/6), khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, một số nơi mưa rất to trên 90mm như Minh Sơn 2 (Tuyên Quang) 153.2mm, Đình Phùng (Cao Bằng) 105.2mm, Bằng Thành (Thái Nguyên) 92.6mm.

Dự báo ngày hôm nay khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ ít mưa, từ chiều tối và đêm nay đến đêm 16/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-120mm, có nơi mưa rất to trên 200mm.

Ngày và đêm 17/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-60mm, có nơi mưa rất to trên 150mm. Dự báo mưa lớn còn tiếp tục ở khu vực này trong các ngày 18-19/6.

Mưa lớn kéo dài ở vùng núi và trung du Bắc Bộ có thể gây lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng vùng trũng thấp. Cơ quan khí tượng cảnh báo, lũ trên các sông ở Bắc Bộ có thể dâng từ 2-4m do mưa lớn kéo dài trong những ngày tới.

Đồng bằng Bắc Bộ ngày hôm nay có nắng nóng 35-36 độ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 90mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo trong chiều tối và đêm các ngày 16-17/6, khu vực đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa to.

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Miền Bắc đón mưa dông liên tiếp, tập trung vào chiều tối và đêm.

Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm nay nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Thanh Hóa đến Phú Yên cũ hôm nay có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ. Nhiệt độ cao nhất 36-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Khánh Hoà đến Bình Thuận cũ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, cao nhất 32-35 độ.

Tây Nguyên hôm nay ít mưa, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, cao nhất 30-33 độ.

Nam Bộ ngày ít mưa, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 31-34 độ.

TPHCM ngày ít mưa, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 32-34 độ.

Dự báo lượng mưa trong chiều tối và tối nay ở Tây Nguyên, Nam Bộ từ 10-30mm, có nơi trên 80mm.

Nguyễn Hoài
#thời tiết #mưa dông #nắng nóng #lũ quét #sạt lở đất

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