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Giới trẻ

Áo xanh 'dầm mưa, đội nắng' tiếp sức sĩ tử 'vượt vũ môn'

Ngọc Tú

TPO - Những chai nước mát, lời động viên chân thành và sự hỗ trợ tận tình của lực lượng tình nguyện đã góp phần tiếp thêm động lực, giúp các sĩ tử tự tin bước vào kỳ thi quan trọng sau 12 năm đèn sách.

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Trong ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, lực lượng thanh niên tình nguyện “Tiếp sức mùa thi” do Tỉnh Đoàn - Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An﻿ chỉ đạo, với hàng nghìn đoàn viên, thanh niên đã trực tiếp triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa.
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Tại điểm thi Trường THPT Quỳnh Lưu 3, không khí trước giờ thi diễn ra khẩn trương nhưng đầy ấm áp. Các tình nguyện viên﻿ của Đoàn xã Quỳnh Anh, Đoàn trường THPT Quỳnh Lưu 3, Chi đoàn Công an xã cùng các cơ sở đoàn trên địa bàn đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thí sinh.
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Những chai nước mát, khu vực giữ đồ miễn phí, sự hướng dẫn tận tình về phòng thi, khu vực thi cùng những lời chúc, lời động viên trước giờ làm bài đã giúp các em thêm tự tin, vững vàng bước vào kỳ thi﻿ quan trọng của cuộc đời.
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Kỳ thi năm nay, Đoàn trường Đại học Nghệ An huy động hơn 200 đoàn viên, thanh niên phối hợp với Đoàn Thanh niên các đơn vị triển khai các hoạt động tiếp sức ở 10 điểm thi trên địa bàn toàn tỉnh.
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Tại các điểm trường, đoàn viên, thanh niên trường Đại học Nghệ An đã tổ chức đội hình giữ đồ, tặng nước, hướng dẫn thí sinh vào phòng thi một cách thuận tiện nhất.
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Tại điểm thi Trường THPT Thái Hòa, Đoàn Thanh niên phường Thái Hòa triển khai chương trình “Tiếp sức mùa thi”, với sự tham gia tích cực của đoàn viên, thanh niên. Các tình nguyện viên hỗ trợ hướng dẫn sơ đồ phòng thi, phát nước uống miễn phí, phối hợp điều tiết giao thông và đảm bảo an toàn khu vực cổng trường, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh và phụ huynh.
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Không khí tình nguyện sôi nổi cũng được ghi nhận tại điểm thi Trường THPT Lê Hồng Phong, nơi tuổi trẻ xã Hưng Nguyên Nam tích cực hỗ trợ thí sinh và người nhà bằng những việc làm thiết thực như hướng dẫn phòng thi, giữ gìn an ninh trật tự, phát nước uống miễn phí và động viên tinh thần các em trước giờ làm bài.
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Thí sinh đau chân phải ngồi ghế lăn được đoàn viên thanh niên hỗ trợ vào tận phòng thi.
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Một số điểm thi có mưa, các đoàn viên đã che ô, đưa các thí sinh vào phòng.
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Bên cạnh đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang, công an trên địa bàn đã huy động đông đảo lực lượng "Tiếp sức mùa thi", động viên thí sinh.
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Những hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ Nghệ An không chỉ góp phần giúp các sĩ tử yên tâm dự thi mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân.
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Từ những việc làm giản dị nhưng đầy ý nghĩa, chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2026 tiếp tục khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ Nghệ An trong các hoạt động vì cộng đồng. Những màu áo xanh tình nguyện xuất hiện tại các điểm thi không chỉ mang đến sự hỗ trợ thiết thực mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực để các sĩ tử tự tin chinh phục kỳ thi.
Ngọc Tú
#Nghệ An #đoàn viên thanh niên #tiếp sức mùa thi #sĩ tử #mùa thi #kỳ thi #thi tốt nghiệp THPT #tuổi trẻ Nghệ An #Đoàn trường Đại học Nghệ An

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