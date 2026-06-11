Áo xanh 'dầm mưa, đội nắng' tiếp sức sĩ tử 'vượt vũ môn'

TPO - Những chai nước mát, lời động viên chân thành và sự hỗ trợ tận tình của lực lượng tình nguyện đã góp phần tiếp thêm động lực, giúp các sĩ tử tự tin bước vào kỳ thi quan trọng sau 12 năm đèn sách.
Tại các điểm trường, đoàn viên, thanh niên trường Đại học Nghệ An đã tổ chức đội hình giữ đồ, tặng nước, hướng dẫn thí sinh vào phòng thi một cách thuận tiện nhất.
Thí sinh đau chân phải ngồi ghế lăn được đoàn viên thanh niên hỗ trợ vào tận phòng thi.
Một số điểm thi có mưa, các đoàn viên đã che ô, đưa các thí sinh vào phòng.