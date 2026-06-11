Áo xanh 'dầm mưa, đội nắng' tiếp sức sĩ tử 'vượt vũ môn'

TPO - Những chai nước mát, lời động viên chân thành và sự hỗ trợ tận tình của lực lượng tình nguyện đã góp phần tiếp thêm động lực, giúp các sĩ tử tự tin bước vào kỳ thi quan trọng sau 12 năm đèn sách.