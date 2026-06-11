Thanh niên Gia Lai chuẩn bị sẵn cơm, mua kem tặng sĩ tử và phụ huynh

Năm nay, toàn tỉnh Gia Lai có hơn 37.500 thí sinh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại 91 điểm thi, với 1.650 phòng thi. Nhằm đồng hành, hỗ trợ các thí sinh và người nhà thí sinh trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi, Tỉnh Đoàn Gia Lai đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động thiết thực, huy động hơn 1.365 đoàn viên, thanh niên tham gia các đội hình tình nguyện.