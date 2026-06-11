Thanh niên Gia Lai chuẩn bị sẵn cơm, mua kem tặng sĩ tử và phụ huynh

Xe ôm, nước, giữ điện thoại miễn phí là các phần việc hỗ trợ mà đoàn viên, thanh niên Đoàn xã Ia Pia đang thực hiện rất tốt.
Đồ ăn nhanh được Đoàn xã Phú Túc vận động của nhà hảo tâm, tặng các sĩ tử.
Các nữ đoàn viên, thanh niên phường Hoài Nhơn Đông mời kẹo phụ huynh tại điểm thi.
Các bạn trẻ xã Ân Tường tiếp nước lọc, sữa, vật dụng học tập cho sĩ tử.
Một sĩ tử hoàn thành sớm bài thi tại Trường THPT số 1 Trần Cao Vân, phường Quy Nhơn.
Năm nay, toàn tỉnh Gia Lai có hơn 37.500 thí sinh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại 91 điểm thi, với 1.650 phòng thi. Nhằm đồng hành, hỗ trợ các thí sinh và người nhà thí sinh trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi, Tỉnh Đoàn Gia Lai đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động thiết thực, huy động hơn 1.365 đoàn viên, thanh niên tham gia các đội hình tình nguyện.