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Giới trẻ

Thanh niên Gia Lai chuẩn bị sẵn cơm, mua kem tặng sĩ tử và phụ huynh

Tiền Lê

TPO - Đoàn viên, thanh niên các xã chuẩn bị sẵn cơm, nước uống, kem, đồ dùng học tập... hỗ trợ sĩ tử và phụ huynh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

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Trưa 11/6, Đoàn xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai cùng các nhà hảo tâm chuẩn bị sẵn hơn 400 suất cơm để tặng các sĩ tử﻿, phụ huynh các em trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
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Những suất cơm vô cùng ý nghĩa cho các sĩ tử, phụ huynh từ xa tới.
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Các bạn đoàn viên, thanh niên chuẩn bị phát cơm, nước cho các sĩ tử sau giờ thi.
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Xe ôm, nước, giữ điện thoại miễn phí là các phần việc hỗ trợ mà đoàn viên, thanh niên Đoàn xã Ia Pia đang thực hiện rất tốt.
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Đồ ăn nhanh được Đoàn xã Phú Túc vận động của nhà hảo tâm, tặng các sĩ tử.
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Các nữ đoàn viên, thanh niên phường Hoài Nhơn Đông mời kẹo phụ huynh tại điểm thi.
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Ở địa bàn xã Ia Grai nắng nóng, các bạn đoàn viên, thanh niên mời phụ huynh ăn kem giải nhiệt.
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Các bạn trẻ xã Ân Tường tiếp nước lọc, sữa, vật dụng học tập cho sĩ tử.
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Các bạn trẻ phường Bình Định chuẩn bị các dụng cụ học tập, túi đựng đồ sẵn cho sĩ tử khi cần.
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Một sĩ tử hoàn thành sớm bài thi tại Trường THPT số 1 Trần Cao Vân, phường Quy Nhơn.

Năm nay, toàn tỉnh Gia Lai có hơn 37.500 thí sinh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại 91 điểm thi, với 1.650 phòng thi. Nhằm đồng hành, hỗ trợ các thí sinh và người nhà thí sinh trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi, Tỉnh Đoàn Gia Lai đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động thiết thực, huy động hơn 1.365 đoàn viên, thanh niên tham gia các đội hình tình nguyện.

Tiền Lê
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