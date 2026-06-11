Hàng ngàn suất ăn, 200 chỗ ở miễn phí tiếp sức sĩ tử

TPO - Tỉnh Đoàn Thái Nguyên đã vận động, hỗ trợ hơn 2.000 suất ăn và 200 chỗ ở miễn phí cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, ở xa điểm thi cùng người nhà.