Hàng ngàn suất ăn, 200 chỗ ở miễn phí tiếp sức sĩ tử

TPO - Tỉnh Đoàn Thái Nguyên đã vận động, hỗ trợ hơn 2.000 suất ăn và 200 chỗ ở miễn phí cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, ở xa điểm thi cùng người nhà.
Tỉnh Đoàn Thái Nguyên cho biết, để hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, Tỉnh Đoàn đã vận động, hỗ trợ hơn 2.000 suất ăn và 200 chỗ ở miễn phí cho thí sinh ở xa cùng người nhà. Bên cạnh đó, hơn 10.000 chai nước uống, 4.700 bộ dụng cụ học tập cùng nhiều vật dụng thiết yếu khác cũng được hỗ trợ cho thí sinh.
Các tình nguyện viên chuẩn bị suất ăn miễn phí cho thí sinh.
Các tình nguyện viên chuẩn bị suất ăn miễn phí cho thí sinh
Tại điểm thi Trường THPT Bình Yên, thí sinh Nguyễn Văn Quang cho biết, sáng nay, đề thi môn Văn em làm bài khá tốt. Trước khi vào phòng thi, em đã được tình nguyện viên hỗ trợ, phát nước uống, Sau khi thi, lại được "tiếp sức" bằng suất cơm trưa rất chất lượng khiến em rất cảm động.
Tại các điểm thi khác, các tình nguyện viên tiếp nước và các vật dụng thiết yếu cho thí sinh.
Chiều nay, các thí sinh tiếp tục bài thi môn Toán với thời gian làm bài 90 phút. Thời gian phát đề là 14h 20 và bắt đầu tính giờ làm bài từ 14h30.