Hiến kế gửi Đoàn: Xây dựng 'bệ phóng khởi nghiệp cộng đồng' cho thanh niên

Tạo mạng lưới doanh nhân trẻ cố vấn khởi nghiệp

Anh Nguyễn Bùi Duy Nguyên - nhà sáng lập và điều hành GDL JSC, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực truyền thông cộng đồng và phát triển hệ sinh thái mạng xã hội dành cho giới trẻ, vừa được vinh danh trong top 100 Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026, do T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trao tặng.

Anh Nguyễn Bùi Duy Nguyên - Top 100 Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2026.

Từ thực tiễn xây dựng và phát triển các cộng đồng như Ghiền Đà Lạt, Việt Nam Ơi!, Ghiền Du Lịch…, anh Nguyên nhận thấy, nhiều ý tưởng khởi nghiệp có thể bắt đầu từ chính những vấn đề rất gần gũi của đời sống như: quảng bá một địa phương, kết nối du lịch bản địa, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, lan tỏa văn hóa vùng miền, xây dựng cộng đồng tiêu dùng tích cực, hay tạo ra các kênh truyền thông phục vụ giới trẻ.

Nhìn lại những ngày đầu khởi nghiệp, anh Nguyên thừa nhận, anh từng "bắt đầu bằng bản năng" nên gặp nhiều va vấp. Khi đó, khó khăn không chỉ ở vấn đề thiếu vốn hay thiếu nhân sự, mà còn là việc phải tự học cách xây dựng đội ngũ, tạo dòng tiền, giữ chất lượng dịch vụ và từng bước thuyết phục thị trường.

Chính những trải nghiệm ấy khiến anh càng tin rằng, với người trẻ, khởi nghiệp không thể chỉ dựa vào nhiệt huyết, mà cần một môi trường giúp họ vừa học, vừa làm, vừa được thử sai và được dẫn dắt đúng hướng.

Vì vậy, trước thềm Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, trong tâm thế của một doanh nhân trẻ, anh hiến kế: Tổ chức Đoàn nghiên cứu xây dựng mô hình “bệ phóng khởi nghiệp cộng đồng" cho thanh niên.

Mô hình này có thể vận hành theo ba tầng, trước hết là phát hiện ý tưởng từ đoàn viên, thanh niên ở trường học, địa phương, doanh nghiệp, khu công nghiệp, vùng nông thôn và cộng đồng số.

Sau đó, tổ chức Đoàn ươm tạo thử nghiệm, trong đó, các ý tưởng được hỗ trợ cố vấn, truyền thông, pháp lý, tài chính cơ bản, kỹ năng xây dựng mô hình kinh doanh và kiểm chứng thị trường.

Cuối cùng, tổ chức Đoàn, Hội, cộng đồng doanh nhân trẻ sẽ kết nối tăng trưởng, giúp các dự án tiềm năng gặp gỡ doanh nghiệp, quỹ đầu tư, chuyên gia, chính quyền địa phương và các tổ chức đồng hành.

Anh cũng đề xuất tổ chức Đoàn hình thành mạng lưới “doanh nhân trẻ cố vấn khởi nghiệp” ở cấp tỉnh, thành và theo từng lĩnh vực. Mỗi doanh nhân trẻ có thể đồng hành với một nhóm dự án thanh niên trong 3 - 6 tháng, giúp họ nhận diện sản phẩm đang yếu ở đâu, khách hàng là ai, mô hình doanh thu có khả thi không, truyền thông thế nào, vận hành ra sao, rủi ro pháp lý ở điểm nào...

Theo anh Nguyên, mỗi doanh nhân đã từng khởi nghiệp đều có thể trở thành một người cố vấn, một nhà đầu tư thiên thần, một người mở đường thị trường hoặc đơn giản là một người chia sẻ thật lòng về thất bại, bài học và kinh nghiệm. Đó cũng là cách để thế hệ doanh nhân trẻ hôm nay tiếp sức cho thế hệ thanh niên khởi nghiệp ngày mai. Anh Duy Nguyên với các hoạt động truyền cảm hứng, đào tạo. ​ "Kích hoạt" tinh thần khai phóng

Từ hành trình khởi nghiệp của mình, anh Nguyên kỳ vọng những định hướng của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII sẽ hướng đến việc kích hoạt tinh thần khai phóng cho các bạn thanh niên. Cụ thể, đó là khai phóng tinh thần học tập, khả năng học tập, thích ứng nhanh những tri thức mới.

Với kinh nghiệm xây dựng và vận hành nhiều cộng đồng trực tuyến, anh Nguyên cho rằng, tổ chức Đoàn cần xác định "mặt trận" tập hợp, đoàn kết thanh niên mới, đó chính là mạng xã hội.

Theo vị doanh nhân trẻ, các tỉnh, thành Đoàn có thể xây dựng một hệ sinh thái cộng đồng số của Đoàn, kết nối thanh niên theo nghề nghiệp, sở thích, địa bàn... để họ có cơ hội cống hiến, thể hiện bản thân qua các vai trò xây dựng - quản lý - vận hành cộng đồng theo nhóm.

"Đây là mô hình LML (đa cấp), các cấp độ sẽ có vai trò và nhiệm vụ khác nhau. Những người mới sẽ được những người có kinh nghiệm dẫn dắt và cố vấn, có sân chơi, có luật chơi, có chuyển giao, có cơ hội, có vinh danh...", anh Duy Nguyên nói.

Theo anh Nguyên, nếu được tổ chức bài bản, hệ sinh thái cộng đồng số của Đoàn không chỉ là một kênh truyền thông mới, mà có thể trở thành môi trường rèn luyện năng lực thực tiễn cho thanh niên.

Bạn trẻ có thể bắt đầu từ việc tham gia một nhóm nhỏ, sau đó học cách tổ chức hoạt động, điều phối thành viên, xây dựng nội dung, kết nối nguồn lực, xử lý vấn đề phát sinh và từng bước trưởng thành thành người dẫn dắt. Những kỹ năng ấy cũng chính là nền tảng rất quan trọng của khởi nghiệp.

Việc kiến tạo những không gian thực hành trên cả môi trường số và đời thực sẽ giúp thanh niên nâng cao năng lực thích ứng trong bối cảnh mới và dần hình thành ý tưởng, tư duy khởi nghiệp.

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