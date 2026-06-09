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Giới trẻ

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Hiến kế gửi Đoàn: Mở sân chơi sáng tạo để người trẻ kể chuyện văn hóa Việt

Diệu Nhi

TPO - Từ thực tiễn tham gia các chương trình quảng bá áo dài, Việt phục và triển khai dự án nghệ thuật cho trẻ em khó khăn, bạn Hồ Yến Linh đề xuất tổ chức Đoàn mở rộng những sân chơi sáng tạo văn hóa, đưa nghệ thuật đến các địa phương còn hạn chế điều kiện tiếp cận. Qua đó, thanh thiếu nhi không chỉ tìm hiểu, thưởng thức mà còn trực tiếp sáng tạo và lan tỏa những giá trị văn hóa Việt bằng ngôn ngữ của thế hệ mình.

Để người trẻ trở thành chủ thể sáng tạo và lan tỏa văn hóa Việt

Nhận thấy nghệ thuật và văn hóa truyền thống chỉ thực sự có sức sống khi được đưa vào những trải nghiệm gần gũi, sinh động của người trẻ, bạn Hồ Yến Linh - Trưởng Ban chuyên môn, Chủ nhiệm CLB Người mẫu Mỹ thuật Công nghiệp, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp mong muốn, trong nhiệm kỳ tới, tổ chức Đoàn xây dựng thêm nhiều chương trình đưa nghệ thuật và văn hóa truyền thống đến với thanh thiếu nhi, đặc biệt tại những địa phương còn hạn chế về điều kiện tiếp cận.

Đó có thể là các workshop mỹ thuật, lớp học sáng tạo, hoạt động trải nghiệm áo dài, Việt phục hay những chương trình giới thiệu văn hóa dân tộc thông qua hội họa, thiết kế và trình diễn.

“Trước thềm Đại hội Đoàn toàn quốc, tôi mong sẽ có thêm những sân chơi sáng tạo văn hóa để người trẻ không chỉ là người thưởng thức mà còn trực tiếp trở thành người sáng tạo và lan tỏa văn hóa Việt”, Yến Linh chia sẻ.

Những sân chơi này có thể được tổ chức dưới nhiều hình thức như cuộc thi thiết kế, trình diễn áo dài và Việt phục, triển lãm mỹ thuật, liên hoan nghệ thuật hay các dự án kể chuyện văn hóa trên nền tảng số. Đây không chỉ là môi trường để phát hiện và bồi dưỡng những tài năng trẻ, mà còn có thể trở thành nơi kết nối sinh viên nghệ thuật, nhà thiết kế, nghệ sĩ, doanh nghiệp và cộng đồng.

“Chính sự sáng tạo của thế hệ trẻ sẽ là cầu nối giúp văn hóa truyền thống tiếp tục được gìn giữ và phát triển trong đời sống hiện đại”, Linh nói.

Nữ sinh cho rằng, người trẻ có rất nhiều lợi thế trong việc làm mới và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống như sự năng động, sáng tạo, dễ dàng tiếp cận các xu hướng mới. Tuy nhiên, “làm mới” không có nghĩa là thay đổi hay đánh mất bản sắc vốn có, mà là tìm ra những cách thể hiện phù hợp với cuộc sống hiện đại để nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, có thể tiếp cận và yêu thích hơn.

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Yến Linh năng nổ tham gia các chương trình liên quan đến lễ hội về áo dài, Việt phục, văn hoá truyền thống của Việt Nam với các đại sứ quán các nước... Cô tham gia các hoạt động, chương trình thiện nguyện tại 3 miền Tổ quốc như TPHCM, Hà Tĩnh, Lào Cai, Quảng Ninh, Hà Nội, Phú Thọ...

Mang "ánh sáng nghệ thuật" đến với trẻ em khó khăn

Nếu được đề xuất một mô hình cụ thể gửi tới Đại hội Đoàn, Hồ Yến Linh mong muốn dự án “Future Light Art - Họa sáng tương lai” mà cô đang thực hiện được phát triển trên quy mô rộng hơn. Mô hình sẽ kết nối những bạn trẻ đang học tập, làm việc trong các lĩnh vực hội họa, thiết kế, thời trang và nghệ thuật biểu diễn cùng tham gia các chương trình cộng đồng dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Từ những chuyến đi thực tế, Linh nhận thấy nhiều trẻ em ở các địa phương còn thiếu điều kiện tiếp cận với những lớp học nghệ thuật và hoạt động giáo dục thẩm mỹ. Với các em, một hộp màu, một tập giấy vẽ hay một buổi được hướng dẫn sáng tạo cũng có thể trở thành trải nghiệm mới mẻ, mở ra không gian để các em bộc lộ cảm xúc và nuôi dưỡng trí tưởng tượng.

“Mỗi bức tranh đều có thể chứa đựng một ước mơ. Nghệ thuật có khả năng khơi gợi niềm tin, nuôi dưỡng sự sáng tạo và mở ra những góc nhìn mới cho các em”, Yến Linh bày tỏ.

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Hồ Yến Linh mong muốn dự án “Future Light Art - Họa sáng tương lai” cô đang thực hiện được phát triển trên quy mô rộng hơn.

Theo Linh, để mô hình được triển khai bền vững, tổ chức Đoàn có thể đóng vai trò kết nối các trường nghệ thuật, câu lạc bộ sinh viên, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và đoàn viên tại địa phương. Mỗi đơn vị có thể đóng góp một phần nguồn lực, từ chuyên môn, nhân sự, địa điểm đến kinh phí và vật liệu học tập. Qua đó, những hoạt động nghệ thuật cộng đồng sẽ không chỉ diễn ra trong một vài chuyến đi ngắn hạn mà có thể được duy trì, nhân rộng và tạo ảnh hưởng lâu dài.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, Hồ Yến Linh cũng kỳ vọng Đoàn sẽ trang bị cho thanh niên những kỹ năng sử dụng mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng số để quảng bá văn hóa Việt Nam theo cách gần gũi, sinh động hơn.

Theo Linh, không gian số đang mở ra cơ hội để những sản phẩm văn hóa do người trẻ sáng tạo có thể tiếp cận công chúng trong nước và quốc tế nhanh chóng hơn. Một bộ ảnh áo dài, một video giới thiệu Việt phục, một triển lãm mỹ thuật trực tuyến hay một câu chuyện về di sản được thể hiện bằng đồ họa, hoạt hình đều có thể trở thành phương thức quảng bá văn hóa hiệu quả.

Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ cần đi cùng ý thức trách nhiệm và sự hiểu biết sâu sắc về văn hóa. AI có thể hỗ trợ người trẻ tìm kiếm tư liệu, xây dựng ý tưởng, thiết kế hình ảnh hay nâng cao hiệu quả truyền thông, nhưng không thể thay thế tư duy sáng tạo, cảm xúc và trải nghiệm thực tế của con người.

Diệu Nhi
#văn hóa Việt #nghệ thuật #sáng tạo #giới trẻ #hoạt động cộng đồng #truyền thống #đổi mới #hiến kế gửi Đoàn #Đại hội Đoàn

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