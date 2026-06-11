Tình nguyện viên băng rừng, vượt hàng chục cây số chở thí sinh đi thi

TPO - Đội hình thanh niên tình nguyện của xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk vượt 55km đường rừng chở thí sinh đến điểm thi an toàn. Bên cạnh đó, các bạn tặng bánh mì, sữa và một số dụng cụ học tập cho thí sinh.

Video: Thanh niên tình nguyện xã Buôn Đôn băng rừng chở thí sinh đi thi.

4h30 sáng 11/6, khi màn đêm còn bao trùm lên buôn Drăng Phốk (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), 3 chiếc xe máy của 3 thanh niên tình nguyện chở 3 thí sinh băng qua những cánh rừng để đến điểm thi. Mọi người đi sớm phòng bất trắc trên đường, bên cạnh đó để các bạn có thời gian nghỉ ngơi trước giờ thi.

Tình nguyện viên hỏi thăm, động viên thí sinh H My Su Ksơr trước ngày thi.

Huỳnh Thị Thanh Nga (tình nguyện viên) cho biết, trong buôn có 3 thí sinh tham gia dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và cả 3 bạn đều theo học tại Trường THPT Buôn Đôn. Từ nhà các em này đến điểm thi cách khoảng 55km. Hôm qua, đội hình hỗ trợ các bạn lên nhận thẻ dự thi, phòng thi, số báo danh. Ngày hôm nay, đội cùng với phụ huynh đưa các em đi, và động viên tinh thần các em.

Tình nguyện viên hỏi thăm, động viên Y Vàng trước ngày thi.

Thí sinh Y Vàng Knul chia sẻ, gia đình rất khó khăn, thuộc diện hộ nghèo nhiều năm qua: "Em rất biết ơn các anh chị đã giúp đỡ, hỗ trợ chúng em trong kỳ thi quan trọng này. Em sẽ cố gắng làm bài để đạt kết quả cao nhất. Và ước mơ của em là được làm sĩ quan trong quân đội phục vụ nhân dân và đất nước".

Theo anh Đinh Văn Nam - Đội trưởng Đội TNTN xã Buôn Đôn, Đoàn xã đã tìm hiểu các hoàn cảnh của những thí sinh khó khăn, sinh sống tại các thôn, buôn vùng sâu, vùng xa của xã. Sau khi biết những thí sinh nhà xa, không có phương tiện đi lại, đoàn xã đã bố trí lực lượng đoàn viên, thanh niên trực tiếp hỗ trợ đưa đón, bảo đảm các em đến điểm thi an toàn, đúng thời gian quy định.

Thanh niên xã Buôn Đôn băng rừng chở thí sinh đi thi.

Trước ngày thi, đội hình tình nguyện phối hợp với các chi đoàn thôn, buôn đến tận nhà thăm hỏi, động viên tinh thần các thí sinh; nhắc nhở các em chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, dụng cụ cần thiết phục vụ kỳ thi như giấy báo dự thi, căn cước công dân, bút viết, máy tính cầm tay và các vật dụng theo quy định. Đội hình tình nguyện xã Buôn Đôn còn có đội xe hỗ trợ thí sinh miễn phí, tặng bánh mì, sữa và một số dụng cụ học tập như: bút bi, bút chì, thước kẻ, tẩy, gọt bút, tập đựng tài liệu... cho các thí sinh tham gia kỳ thi.

Ấm áp bữa cơm sĩ tử

Những món ăn nóng hổi bày biện trên bàn, nhiều thí sinh cảm động khi được các anh chị đoàn viên, thanh niên và nhà hảo tâm hỗ trợ tinh thần và vật chất cho kỳ thi quan trọng này. Thí sinh Huỳnh Thị Thanh Phương (xã Ea Rốk, tỉnh Đắk Lắk, nhà cách điểm thi hơn 20km) cho biết, em được các anh chị tình nguyện viên sắp xếp chỗ ở miễn phí. Bên cạnh đó, Phương và các bạn còn được hỗ trợ nước uống, dụng cụ học tập, phương tiện đưa đón.

Đoàn xã Ea Súp sắp xếp, bố trí chỗ ở miễn phí cho thí sinh.

Năm nay, Đoàn xã Ea Súp phối hợp với chùa Diệu Pháp và các nhà hảo tâm nấu khoảng 300 suất ăn mỗi ngày phục vụ thí sinh. Những mâm cơm trưa đa dạng các món được thanh niên của các đoàn xã Krông Ana, Dur Kmal, Ea Na (tỉnh Đắk Lắk) chuẩn bị chu đáo tại khu vực gần điểm thi, tạo thuận lợi cho thí sinh và người nhà sau khi kết thúc môn thi có bữa cơm nóng để ăn. Bên cạnh đó, giúp các em có thời gian nghỉ ngơi, chuẩn bị tốt hơn cho buổi thi tiếp theo.

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Mâm cơm trưa của các đoàn xã dành cho thí sinh.

Bà Nguyễn Thị Hoa (xã Ea Na) cho biết, nhà cách điểm thi khá xa, sáng nay, bà phải dậy từ sớm chở con đi thi. Thi xong, buổi trưa đã có cơm ngon, canh ngọt của các tình nguyện viên chuẩn bị. Bà không phải lo việc đi lại giữa hai buổi thi dưới cái nắng gay gắt để tìm chỗ ăn, nghỉ. Bà bày tỏ sự cảm ơn đối với các đoàn viên, thanh niên đã hỗ trợ, những suất ăn trưa miễn phí, ấm áp nghĩa tình nhằm tiếp sức cho các em vững tin để làm bài tốt hơn.

Đội hình tình nguyện hỗ trợ thí sinh.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, tỉnh Đắk Lắk thành lập 79 đội hình tình nguyện, với hơn 2.400 đoàn viên, thanh niên, sinh viên tham gia hỗ trợ tại các điểm thi. Trong những ngày diễn ra kỳ thi, 78 đội hình “Tiếp sức mùa thi” tại cơ sở sẽ túc trực tại 62 điểm thi trên địa bàn tỉnh. Đội hình “Tiếp sức mùa thi” cấp Tỉnh do Hội Sinh viên tỉnh thành lập sẽ phụ trách công tác truyền thông của chương trình. Bên cạnh đó, thường trực đường dây nóng và fanpage “Tiếp sức mùa thi - Đắk Lắk” tiếp nhận, hỗ trợ và xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp, cho thí sinh.