Thức từ tinh mơ nấu cơm tiếp sức học trò vượt biển đi thi

TPO - Không chỉ hỗ trợ chỗ ở, đưa đón miễn phí, suốt 4 năm qua, một nhóm thiện nguyện tại phường Rạch Giá (An Giang) còn đều đặn thức dậy từ tinh mơ, chuẩn bị hàng trăm suất ăn nóng mỗi ngày cho học sinh từ các xã đảo vào đất liền dự thi tốt nghiệp THPT.

Từ 4h sáng, căn bếp của chương trình “Tiếp sức mùa thi” tại phường Rạch Giá, An Giang đã đỏ lửa. Hơn 20 tình nguyện viên tất bật sơ chế thực phẩm, nấu nướng, chia từng phần ăn để kịp trao tận tay các thí sinh đến từ các vùng đảo trong tỉnh về đất liền dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Đã 4 năm nay, chị Nguyễn Trần Mỹ Thuyên (phường Rạch Giá), nhóm trưởng “Bếp ăn yêu thương”, cùng các tình nguyện viên đều đặn đồng hành với chương trình "Tiếp sức mùa thi", hỗ trợ miễn phí những suất ăn cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhất là các em từ đảo vào đất liền dự thi.

Nhóm thiện nguyện tất bật chuẩn bị hàng trăm suất cơm miễn phí tiếp sức học sinh vùng hải đảo.

“Bếp ăn yêu thương" hỗ trợ 1.800 suất ăn miễn phí (phát mỗi ngày 3 bữa, trong 3 ngày thi) cho học sinh đến từ các vùng hải đảo trong suốt thời gian tham dự kỳ thi tại phường Rạch Giá. Thực đơn được thay đổi liên tục để các em ăn ngon miệng và đảm bảo dinh dưỡng. Buổi sáng có bánh bao, bữa trưa là các món gà, chiều có cơm tấm hoặc những món khác để các em không bị ngán”, chị Thuyên chia sẻ.

Theo chị Thuyên, kinh phí thực hiện được huy động từ Ban Thanh niên Công an, Giáo hội Phật giáo, các mạnh thường quân và bạn bè địa phương. Điều khiến chị gắn bó với chương trình suốt nhiều năm qua là hình ảnh những học sinh nghèo phải vượt biển vào đất liền dự thi, thiếu thốn đủ bề.

Chị Nguyễn Trần Mỹ Thuyên (thứ hai, từ phải sang) cùng đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh mang những suất cơm nghĩa tình đến tận nơi lưu trú của các thí sinh.

“Có những em đến kỳ thi quan trọng nhất đời học sinh nhưng không đủ tiền thuê chỗ ở, ăn uống. Chúng tôi hỗ trợ từ việc đưa đón, nơi lưu trú đến những bữa cơm hằng ngày để các em yên tâm tập trung làm bài. Các em như con cháu của mình vậy”, chị Thuyên tâm sự.

Để chuẩn bị chu đáo, nhóm thiện nguyện còn gửi thực đơn cho giáo viên phụ trách các đoàn học sinh để nắm khẩu vị của từng em. “Món nào các em ăn được, món nào không phù hợp đều được điều chỉnh trước khi nấu”, chị Thuyên nói.

Những suất cơm nóng tiếp thêm năng lượng cho học sinh hải đảo.

Vừa dùng bữa sau khi hoàn thành môn thi đầu tiên sáng 11/6, em Danh Gia Lạc, học sinh Trường THCS và THPT Lại Sơn, không giấu được niềm vui. Nam sinh cho biết, bữa cơm có đầy đủ rau, thịt, canh nóng, giúp các thí sinh bổ sung năng lượng để tiếp tục những môn thi tiếp theo.

“Em rất cảm ơn các cô chú, anh chị đã góp công sức chuẩn bị những bữa ăn như thế này. Sau này, nếu có điều kiện, em cũng muốn tham gia các hoạt động thiện nguyện để tiếp sức cho những thế hệ học sinh tiếp theo”, Gia Lạc nói.

Cùng tâm trạng xúc động, em Lý Thái Khuê cho biết, vừa ra khỏi phòng thi môn Ngữ văn, em đã được nhận ngay suất cơm nóng giữa trưa.

“Bữa cơm rất ngon, giống cơm nhà nấu. Ăn cơm xong, em nhớ gia đình nhưng cũng cảm thấy ấm áp vì luôn có thầy cô và các cô chú quan tâm. Những bữa cơm này tiếp thêm động lực để em cố gắng làm tốt các môn thi còn lại”, Khuê chia sẻ.

Các tình nguyện viên tất bật chia từng phần cơm để kịp phục vụ học sinh sau giờ thi.



Không trực tiếp đứng bếp, bà Nguyễn Thị Dung (57 tuổi, ngụ phường Rạch Giá) nhiều năm qua vẫn đều đặn góp sức chia thức ăn, đóng hộp và phục vụ các em học sinh.

“Thương lắm. Mấy đứa nhỏ xa nhà đi thi cũng giống như con cháu mình vậy. Mình chỉ mong góp chút công sức để các cháu có thêm điều kiện học tập, thi cử tốt hơn”, bà Dung nói.

Giữa những ngày thi đầy áp lực, những suất cơm nóng hổi không đơn thuần cho no, đó còn là sự sẻ chia, tình người được gửi gắm qua từng hộp cơm, giúp những sĩ tử đảo xa vững tin hơn trên hành trình chinh phục tương lai.

Những hộp cơm nghĩa tình được trao tận tay các thí sinh.

Trước đó, Đội xe Công an tình nguyện, do Ban Thanh niên Công an tỉnh An Giang tổ chức đã túc trực tại cảng Rạch Giá để đón, đưa 157 học sinh đến từ các đảo thuộc đặc khu Kiên Hải vào Rạch Giá tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Dịp này, Ban Thanh niên Công an tỉnh cũng trao 6 suất học bổng hỗ trợ các thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tiếp thêm động lực để các em yên tâm bước vào kỳ thi.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, địa phương có hơn 39.900 thí sinh đăng ký dự thi. Toàn tỉnh bố trí 78 điểm thi chính thức và 3 điểm thi dự phòng, trong đó 3 điểm thi chính thức và 1 điểm thi dự phòng tại đặc khu Phú Quốc. Do đó, học sinh một số đặc khu (trừ Phú Quốc) phải vào đất liền dự thi.