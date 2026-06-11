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Giới trẻ

Jollibee Việt Nam phối hợp cùng Hội Sinh viên Việt Nam tiếp sức mùa thi 2026 trên toàn quốc

P.V

Jollibee Việt Nam phối hợp cùng Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM, thực hiện các hoạt động “Tiếp sức mùa thi 2026” tại nhiều điểm trường trên cả nước, nhằm hỗ trợ thí sinh và lực lượng tình nguyện viên. Hoạt động này tiếp nối chuỗi chương trình đồng hành cùng học sinh, sinh viên mà thương hiệu đã triển khai trong thời gian qua.

Vừa qua, từ ngày 9/6 đến ngày 12/6, Jollibee Việt Nam đồng hành cùng chương trình “Tiếp sức mùa thi 2026” tại nhiều điểm trường trên toàn quốc. Jollibee đã trao tặng các thí sinh và tình nguyện viên nhiều vật phẩm thiết thực như những phần ăn, áo mưa, dù cầm tay, cùng nhiều phần quà ý nghĩa. Hoạt động này nhằm tiếp thêm năng lượng và sự tự tin để các sĩ tử Gen Z vững vàng hoàn thành bài thi một cách tốt nhất.

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Jollibee Việt Nam trong buổi lễ ra quân chương trình “Tiếp sức mùa thi 2026” phối hợp cùng Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM.

Thực tế, hoạt động “Tiếp sức mùa thi 2026” là sự tiếp nối của chuỗi hành trình dài hơi mà Jollibee đã thực hiện cho giới trẻ trong suốt thời gian vừa qua. Trước đó, chương trình “The Jolly Yah - Mở Ra Niềm Vui!” của thương hiệu khởi động từ tháng 3/2026 với nhiều hoạt động mang tính giải trí, đặc biệt là loạt talkshow diễn ra tại hơn 50 trường THPT, với sự tham gia của dàn chuyên gia và diễn giả đầu ngành.

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Jollibee trao tặng học bổng cho các học sinh có thành tích học tập tốt

Chuỗi talkshow của Jollibee đã mang đến nhiều giá trị thiết thực cho giới trẻ. Theo thông tin từ thương hiệu, Jollibee đã đi qua 228 trường THPT trên toàn quốc thu hút gần 335.000 học sinh tham gia trực tiếp, trao tặng hơn 26.000 phần quà và 285 suất học bổng cho các bạn học sinh có thành tích tốt trong học tập.

Nếu các chương trình talkshow trước đó giúp học sinh chuẩn bị hành trang “tinh thần” cho tương lai, thì “Tiếp sức mùa thi” chính là hành động mà Jollibee muốn tiếp thêm năng lượng cho các bạn học sinh.

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Trước khi bước vào phòng thi, nhiều học sinh trên toàn quốc đã được tiếp sức tâm lý và định hướng tương lai thông qua chuỗi talkshow "The Jolly Yah - Mở Ra Niềm Vui!".

Qua nhiều năm liên tục thực hiện các chiến dịch cộng đồng cho giới trẻ như “Chuyến Xe Vui Vẻ”, “Triệu Yêu Thương, Tiếp Bước Em Đến Trường”, “The Jolly Stars”; “The Jolly Yah - Mở Ra Niềm Vui!”... Jollibee đang từng bước khẳng định vai trò là người bạn đồng hành thân thiết, luôn kết nối với thế hệ tương lai của đất nước bằng những hành động thiết thực và gần gũi.

P.V
#Jollibee #Hội Sinh viên #Tiếp sức mùa thi #Học bổng #Giáo dục #Sinh viên

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