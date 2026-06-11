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Sĩ tử 2K8 chính thức chinh phục môn Ngữ văn, mở màn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Linh Lê - Cao Oanh

HHTO - Sáng nay 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào thi môn Ngữ văn - môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2026. Sau nhiều tháng ôn tập, các sĩ tử 2K8 với tâm thế tự tin, sẵn sàng chinh phục kỳ thi quan trọng nhất trong quãng đời học sinh.

Hồi hộp, tự tin trước giờ làm bài

Từ sáng sớm 11/6, tại các điểm thi trên cả nước, đông đảo thí sinh đã có mặt để chuẩn bị bước vào phòng thi với môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2026 là môn Ngữ văn.

Tại điểm thi THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm (Hà Nội), nhiều thí sinh tranh thủ xem lại những ghi chú cuối cùng, trong khi phụ huynh đứng chờ bên ngoài cổng trường, gửi gắm những lời động viên trước thời khắc quan trọng.

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Thí sinh tại điểm thi THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Bạn Phùng Diệu Châu - học sinh Trường THPT Quang Trung dự thi tại điểm thi THCS Nguyễn Trường Tộ (Hà Nội) được cả gia đình gồm bố mẹ, ông bà "hộ tống" đi thi. Cô bạn chia sẻ, bản thân sẽ cố gắng làm bài thật tốt. Diệu Châu dự định đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 vào Đại học Kiến trúc Hà Nội.

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Phùng Diệu Châu - học sinh Trường THPT Quang Trung dự thi tại điểm thi THCS Nguyễn Trường Tộ (Hà Nội).

Theo lịch thi của Bộ GD&ĐT, môn Ngữ văn diễn ra trong buổi sáng 11/6 với thời gian làm bài 120 phút. Thí sinh bắt đầu làm bài từ 7h35' và kết thúc vào 9h35'. Đây là môn thi duy nhất được tổ chức theo hình thức tự luận trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.

Kỳ thi có quy mô lớn nhất cả nước

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được tổ chức trong hai ngày 11-12/6 với hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi trên toàn quốc.

Kết quả kỳ thi vừa được sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp THPT, vừa là một trong những căn cứ quan trọng để các trường đại học, cao đẳng tuyển sinh trong năm 2026.

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Thí sinh tại điểm thi THCS Nguyễn Trường Tộ (Hà Nội).

Tại nhiều địa phương, lực lượng thanh niên tình nguyện, công an, y tế và các đơn vị chức năng đã được huy động nhằm hỗ trợ thí sinh, bảo đảm an toàn giao thông và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho kỳ thi diễn ra suôn sẻ.

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Thí sinh tại điểm thi THPT Ninh Bình - Bạc Liêu (Ninh Bình).

Chờ đợi đề thi môn đầu tiên

Ngay sau khi kết thúc môn Ngữ văn, thí sinh sẽ tiếp tục dự thi môn Toán vào chiều cùng ngày. Sang ngày 12/6, các thí sinh sẽ hoàn thành các môn thi tự chọn theo chương trình giáo dục phổ thông hiện hành.

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Phụ huynh đưa con em đi thi tại điểm THPT Ninh Bình - Bạc Liêu (Ninh Bình).

Với hàng triệu học sinh lớp 12, kỳ thi này không chỉ là bài kiểm tra kiến thức sau 12 năm học mà còn mở ra cánh cửa cho những dự định học tập, nghề nghiệp trong tương lai. Nhiều thí sinh kỳ vọng sẽ có một khởi đầu thuận lợi ở môn Ngữ văn để tạo tâm lý tự tin cho các bài thi tiếp theo.

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Linh Lê - Cao Oanh
#Ngữ văn #kỳ thi THPT #thí sinh 2K8 #kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 #kỳ thi quan trọng #học sinh phổ thông #thi tốt nghiệp #cá chép hóa rồng

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