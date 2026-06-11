Ngày đầu kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026: Phụ huynh giấu âu lo làm "trụ cột"

HHTO - Bức tranh sáng ngày 11/6, ngày đầu kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2026 không chỉ có âu lo, mà còn ghi nhận sự vững vàng của phụ huynh khi làm "trụ cột" tinh thần cho các con và hành trình "chạy show" tiếp sức học trò của thầy cô.

4:30 sáng 11/6, cô Thoa (giáo viên trường Quốc tế Á Châu) đã rời khỏi nhà. Không phải là thí sinh, nhưng đêm trước ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2026, cô tỉnh giấc lúc 2:00, rồi lại 3:00 sáng.

Hành trình của cô sáng nay không dừng lại ở một nơi. Sau khi túc trực tại điểm thi trường THPT Trưng Vương để đón từng học sinh, cô dự kiến di chuyển sang trường THCS Võ Trường Toản lúc các bạn ra về, và tiếp tục sang một điểm thi khác vào đầu giờ chiều để gặp gỡ các nhóm học sinh còn lại.

Cô Thoa động viên tinh thần học trò.

"Trường có truyền thống đón các con hàng năm. Đứng chờ từng bạn, mình rất hồi hộp. Mình mong các con bình tĩnh, tự tin phát huy được những gì thầy cô đã truyền tải, và đặc biệt là cho cả các phụ huynh đã đồng hành cùng các con suốt 12 năm", cô Thoa chia sẻ. Việc các thầy cô giáo chia nhau túc trực tại nhiều điểm trường mang đến điểm tựa tâm lý thiết thực cho sĩ tử 2K8 ngay trước giờ G.

Bên cạnh sự đồng hành sát sao của giáo viên, ghi nhận trước cổng trường thi năm nay cho thấy một tâm thế khác từ phía gia đình: Chủ động giấu đi sự lo âu để làm điểm tựa vững chắc cho con.

Chị Thảo, phụ huynh bạn Huỳnh Anh (trường THPT Lương Thế Vinh) xuất hiện tại điểm thi với tâm thế khá thoải mái. Trong suốt giai đoạn ôn thi nước rút, gia đình chị thiết lập một không gian sinh hoạt tôn trọng sự tập trung tối đa: Việc ai nấy làm, giữ không gian luôn gọn gàng và yên tĩnh.

Những cái ôm động viên trước giờ G của phụ huynh dành cho sĩ tử 2K8.

Khi được hỏi về cảm xúc sáng nay, chị Thảo thẳng thắn: "Mình phải là trụ cột cho bạn ấy bình tĩnh. Dù trong lòng có hơi lo lắng nhưng không thể hiện ra bên ngoài được vì mình là trụ cột của con". Sự kiềm chế này là một bước lùi có chủ đích, giúp thí sinh không bị áp lực ngược từ chính kỳ vọng hay sự sốt sắng của người lớn.

Chị Thảo và bạn Huỳnh Anh.

Tất nhiên, những nhịp đập vội vã của buổi thi đầu tiên không hoàn toàn biến mất. Tại các cổng trường, những cái ôm hay những cái đập tay khích lệ vẫn diễn ra liên tục. Chị Thanh Chi, phụ huynh bạn Quân (trường THPT Trưng Vương) cho biết tối qua đã dặn con lên giường từ 20:00, nhưng cuối cùng cả mẹ và con đều thao thức. 4:30 sáng, cả nhà đã thức giấc. "Đưa bạn đến được điểm thi đúng giờ là nhẹ người rồi, giờ chỉ chờ hết ngày mai nữa thôi", chị Chi thở phào.

Sáng 11/6, cổng trường thi đã đóng lại, đánh dấu bước khởi đầu cho ngày đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2026. Sự đồng hành phía ngoài cánh cổng đã trọn vẹn, phần còn lại giờ đây hoàn toàn nằm ở bản lĩnh và sự tự tin của các sĩ tử 2K8.