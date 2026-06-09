Đà Nẵng: Điểm chuẩn lớp 10 tăng mạnh, THPT Phan Châu Trinh chạm mốc 35,5 điểm

HHTO - Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng vừa chính thức công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027. Ngay lập tức, bảng điểm trở thành chủ đề được nhiều teen và phụ huynh quan tâm bởi hàng loạt trường THPT "hot" tại Đà Nẵng ghi nhận mức điểm chuẩn tăng đáng kể so với năm trước.

Top 1 toàn thành phố năm nay vẫn là "cánh chim đầu đàn" - THPT Phan Châu Trinh với 35,5 điểm. Xếp ngay sau là THPT Hòa Vang (33,75 điểm) và THPT Hoàng Hoa Thám (33,25 điểm). THCS-THPT Nguyễn Khuyến cũng gây chú ý khi lấy tới 32,5 điểm, tiếp đến là THPT Trần Phú (31,75 điểm) và THPT Thái Phiên (31 điểm).

Đây là năm đầu tiên áp dụng tuyển sinh trên địa bàn Đà Nẵng mới sau khi sáp nhập, vì vậy điểm chuẩn giữa các trường có độ chênh lệch khá lớn. Ảnh: Tin giáo dục Đà Nẵng

Nếu so với năm 2025, cuộc đua vào các trường top đã trở nên khốc liệt hơn. Theo điểm chuẩn công bố năm ngoái, THPT Phan Châu Trinh lấy 32 điểm, THPT Hòa Vang 29,75 điểm, THPT Hoàng Hoa Thám 27,63 điểm, THPT Thái Phiên 25,25 điểm và THPT Trần Phú 24,75 điểm. Điều đó đồng nghĩa với việc chỉ sau một năm, các trường top đầu của thành phố đã có mức tăng từ 3,5 đến 7 điểm.

Một số trường khác cũng có điểm chuẩn khá cao như THPT Trần Cao Vân 29,5 điểm; THPT Nguyễn Văn Thoại 29,25 điểm; THPT Nguyễn Trãi 29 điểm; THPT Sơn Trà 27 điểm; THPT Thanh Khê 26,75 điểm; THPT Nguyễn Hiền 26,5 điểm và THPT Nguyễn Thượng Hiền 26 điểm.

Đặc biệt, THPT Ngô Quyền - ngôi trường gây sốc nhất năm 2025 khi chỉ lấy điểm chuẩn 11 điểm thì năm nay, điểm chuẩn của trường là 24, tức là đã tăng hẳn 13 điểm chỉ sau 1 năm. Nhìn con số này, nhiều teen 2K10 cảm thán mình thật may mắn vì đã thi sớm.

Ở chiều ngược lại, nhiều trường khu vực miền núi và vùng xa có mức điểm chuẩn khá thấp, trong đó thấp nhất là THPT Nguyễn Dục với 7,5 điểm, THPT Nam Trà My 7,75 điểm; THPT Âu Cơ và THPT Tiểu La 8 điểm, THPT Trần Đại Nghĩa 8,25 điểm; THPT Phan Châu Trinh - Tiên Phước và THPT Quang Trung - Đông Giang cùng 8,5 điểm.

Điểm chuẩn đối với 3 trường THPT chuyên trên địa bàn thành phố như sau:

Ảnh: Tin giáo dục Đà Nẵng

Điểm chuẩn đối với các lớp tiếng Pháp, tiếng Nhật:

Ảnh: Tin giáo dục Đà Nẵng

Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng cũng công bố điểm chuẩn vào Trường PTDTNT THPT Quảng Nam:

Ảnh: Tin giáo dục Đà Nẵng

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027 tại TP. Đà Nẵng diễn ra từ ngày 23 đến 25/5. Toàn thành phố có 42.981 thí sinh đăng ký dự thi vào 70 trường THPT công lập; 4.162 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 các trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm và THPT Lê Thánh Tông. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của 70 trường THPT công lập là 37.350 học sinh, trong khi 3 trường THPT chuyên tuyển 1.025 học sinh.

Ảnh: Báo Đà Nẵng

Theo thống kê của Sở GD-ĐT thành phố Đà Nẵng, kết quả thi năm nay cho thấy 70,13% bài thi môn ngữ văn, 45,01% bài thi môn toán và 65,41% bài thi môn tiếng Anh đạt từ mức trung bình trở lên. Môn Ngữ Văn không có điểm 10, môn Toán có 31 điểm 10, môn Tiếng Anh 1.334 điểm 10, Tiếng Pháp 11 điểm 10 và Tiếng Nhật có 4 điểm 10.

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