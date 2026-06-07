Nam sinh Hải Phòng bứt phá ngoạn mục giành vòng nguyệt quế Tuần Olympia 26

HHTO - Cú lật ngược tình thế và màn bứt phá đầy bản lĩnh ở phần thi về đích đã giúp Trường Giang từ vị trí cuối bảng vươn lên "ngôi đầu" và giành vòng nguyệt quế của cuộc thi Tuần Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26.

Cuộc thi Tuần 2 - Tháng 2 - Quý 3 chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 chứng kiến màn tranh tài của bốn nhà leo núi: Nguyễn Hoàng Phúc Ân (trường THPT chuyên Quốc học - Huế, TP. Huế), Nguyễn Gia Minh (trường THPT chuyên Biên Hòa - Ninh Bình), Nguyễn Trường Giang (trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hải Phòng), Trần Nhật Minh (trường THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm - Hà Nội).

Ảnh: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia

Ngay từ phần Khởi động, cuộc tranh tài của các thí sinh đã diễn ra vô cùng sôi nổi. Sau phần thi khởi động chung và riêng, tạm thời dẫn đầu là Phúc Ân với 80 điểm. Gia Minh đứng thứ hai với 60 điểm, Trường Giang và Nhật Minh cùng đạt 45 điểm.

Phần thi Vượt chướng ngại vật, ngay sau khi gợi ý thứ hai được mở ra, Nhật Minh đã bấm chuông và giành quyền trả lời, đáp án chính xác đã giúp nam sinh vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi với 105 điểm. Phúc Ân theo sát với 90 điểm, về thứ ba là Gia Minh với 80 điểm, Trường Giang đạt 65 điểm.

Từ khóa "ve sầu" đã giúp Nhật Minh vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi

Trong phần thi Tăng tốc, sau loạt câu hỏi của chương trình, điểm số của các thí sinh có sự gia tăng đáng kể, Nhật Minh vẫn đang giữ ngôi đầu với 165 điểm, Gia Minh bám đuổi ngay sau với 160 điểm, Phúc Ân đạt 120 điểm và Trường Giang có 105 điểm.

Phần thi Về đích, Nhật Minh lựa chọn ba câu 20 điểm. Minh đạt 40 điểm trong hai câu hỏi đầu tiên. Ở câu hỏi cuối, nam sinh vụt mất 20 điểm vào tay Gia Minh. Nhật Minh về đích với 185 điểm.

Nhật Minh có phần thi về đích khá suôn sẻ

Gia Minh chọn gói câu hỏi 20-20-30 điểm. Trong hai câu hỏi đầu tiên, nam sinh liên tiếp đưa ra câu trả lời đúng. Tuy nhiên, trong câu hỏi cuối Gia Minh để vụt mất 30 điểm vào tay Phúc Ân. Minh hoàn thành phần về đích với 190 điểm.

Gia Minh ở phần thi về đích

Phúc Ân lựa chọn gói câu hỏi 20-30-20 điểm. Trong câu hỏi đầu tiên, Trường Giang giành được 20 điểm khi Ân không có đáp án chính xác. Ngôi sao hy vọng ở câu hỏi thứ hai giúp nam sinh có 60 điểm. Với đáp án chính xác trong câu hỏi cuối, Phúc Ân đã vươn lên dẫn đầu với 210 điểm.

Phúc Ân có phần về đích vô cùng ấn tượng

Trường Giang lựa chọn gói câu hỏi 20-30-30 điểm. Nam sinh có 50 điểm sau hai câu hỏi đầu tiên. Trong câu hỏi thứ ba, ngôi sao hy vọng giúp Giang thay thế ngôi đầu của Phúc Ân với 235 điểm.

Phúc Ân với màn "lội ngược dòng" trong phần về đích

Kết quả chung cuộc, với cú "lội ngược dòng" ngoạn mục ở phần thi về đích, Trường Giang (trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hải Phòng) đã trở thành chủ nhân vòng nguyệt quế cuộc thi Tuần - chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26. Về nhì là Phúc Ân (trường THPT chuyên Quốc học - Huế, TP. Huế) đạt 210 điểm. Gia Minh (trường THPT chuyên Biên Hòa - Ninh Bình) về thứ ba với 190 điểm và Nhật Minh (trường THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm - Hà Nội) có 185 điểm.