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Địa phương đầu tiên trên cả nước công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2026

Linh Lê (tổng hợp)

HHTO - Trong khi phần lớn các địa phương vẫn đang trong quá trình chấm thi và dự kiến công bố kết quả trong những tuần tới, Hưng Yên đã trở thành địa phương đầu tiên trên cả nước công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026 - 2027.

Ngày 5/6, Sở GD&ĐT Hưng Yên chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026 - 2027. Đây là địa phương đầu tiên trên cả nước hoàn tất việc công bố điểm chuẩn sau kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay.

Theo danh sách được công bố, điểm chuẩn giữa các trường có sự chênh lệch đáng kể, phản ánh mức độ cạnh tranh khác nhau ở từng khu vực. Các trường THPT tốp đầu tiếp tục duy trì mức điểm chuẩn cao, trong khi nhiều trường ở khu vực ngoại thành có mức điểm phù hợp hơn với mặt bằng chung của thí sinh.

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Đáng chú ý, đối với các lớp chuyên, mức độ cạnh tranh vẫn rất lớn. Riêng môn Ngữ văn chuyên ghi nhận 6 thí sinh cùng đạt mức điểm xét tuyển 40 điểm. Nhà trường phải sử dụng thêm tiêu chí phụ để xác định thí sinh trúng tuyển.

Năm nay, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập tại Hưng Yên có tổng cộng 42.688 thí sinh đăng ký dự thi. Đây là một trong những kỳ tuyển sinh có quy mô lớn nhất của địa phương trong những năm gần đây.

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Thí sinh thi lớp 10 tại THPT Hưng Yên. (Ảnh: Báo Hưng Yên)

Việc Hưng Yên công bố điểm chuẩn sớm hơn nhiều địa phương khác giúp thí sinh nhanh chóng biết kết quả tuyển sinh, đồng thời có thêm thời gian chuẩn bị các thủ tục nhập học.

Trong khi đó, nhiều tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đồng Nai, Ninh Bình hay Đà Nẵng vẫn đang triển khai công tác chấm thi và dự kiến sẽ lần lượt công bố điểm thi, điểm chuẩn trong tháng 6.

Theo lịch tuyển sinh đã công bố trước đó, phần lớn địa phương trên cả nước sẽ hoàn tất việc công bố điểm thi và điểm chuẩn trước khi kết thúc tháng 6 để kịp triển khai công tác xác nhận nhập học và chuẩn bị cho năm học mới.

Việc Hưng Yên trở thành địa phương đầu tiên công bố điểm chuẩn năm nay cũng được xem là tín hiệu cho thấy mùa tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027 đang bước vào giai đoạn quan trọng nhất. Trong những ngày tới, phụ huynh và học sinh trên cả nước sẽ tiếp tục chờ đợi kết quả tuyển sinh từ địa phương mình.

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Linh Lê (tổng hợp)
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