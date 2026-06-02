Tuyển sinh vào lớp 10 TP.HCM: Thử thách đề thi Tiếng Anh gọi tên "deepfake"

HHTO - Đề thi tiếng Anh kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM năm nay được đánh giá bám sát chương trình THCS, cấu trúc quen thuộc và vừa sức phần lớn thí sinh. Bên cạnh đó, thầy cô cũng chỉ ra đề vẫn có một số câu hỏi mang tính phân hóa, đòi hỏi khả năng đọc hiểu và tư duy ngôn ngữ để đạt điểm cao.

Theo ghi nhận, đề thi Tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM năm nay gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, bao quát các mảng kiến thức quen thuộc như ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng, giao tiếp và đọc hiểu. Nhiều giáo viên đánh giá đề bám sát định hướng chương trình GDPT 2018, có độ khó vừa phải và phù hợp với năng lực chung của học sinh THCS.

Nội dung đề thi tham khảo từ các thí sinh. Ảnh: Thông tin giáo dục TP.HCM

Một trong những điểm đáng chú ý của đề thi năm nay là việc đưa các chủ đề công nghệ và đời sống số vào ngữ liệu, trong đó có nội dung liên quan đến công nghệ "deepfake" (giả mạo hình ảnh bằng trí tuệ nhân tạo). Bên cạnh đó, đề cũng xuất hiện dạng câu hỏi yêu cầu thí sinh vận dụng kỹ năng đọc hiểu từ điển - một dạng thức mới so với những năm trước.

Theo giáo viên, việc khai thác các chủ đề gần gũi với thực tiễn giúp đánh giá khả năng sử dụng ngôn ngữ trong bối cảnh đời sống thay vì chỉ kiểm tra kiến thức đơn thuần.

Nhận định về mức độ phân hóa, thầy Mẫn Châu (giảng viên Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM) cho rằng phần lớn câu hỏi nằm trong phạm vi kiến thức cơ bản. Tuy nhiên, một số câu vẫn đòi hỏi thí sinh phải đọc kỹ ngữ cảnh và suy luận trước khi lựa chọn đáp án.

Chẳng hạn, ở phần hội thoại, câu hỏi liên quan đến cụm "cleaning robots are ..." không chỉ kiểm tra vốn từ vựng mà còn yêu cầu học sinh đọc toàn bộ đoạn hội thoại để xác định đáp án phù hợp nhất là "convenient". Đây là dạng câu hỏi giúp phân loại những thí sinh có kỹ năng đọc hiểu tốt.

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, thầy Mẫn Châu nhận định, thí sinh có thể dễ dàng đạt ít nhất 8 điểm trở lên nếu ôn tập cẩn thận. Kiến thức mà đề thi đánh giá chủ yếu xoay quanh những cấu trúc cơ bản và những chủ đề gần gũi, hoàn toàn trong tầm với học sinh THCS.

Thầy Mẫn Châu nhận định thí sinh có thể dễ dàng đạt điểm cao. Ảnh: NVCC.

Bên cạnh những câu hỏi quen thuộc về ngữ âm, đọc hiểu, đề thi cũng xuất hiện một số câu hỏi mang tính phân hóa, yêu cầu tư duy ngôn ngữ của thí sinh. Chính vì vậy, để đạt điểm 9 hoặc điểm 10 trọn vẹn, các sĩ tử cần thực sự cẩn thận và không được chủ quan để tránh mất điểm oan với những câu hỏi có gài bẫy.

Nhìn chung, đề thi Tiếng Anh kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM năm nay được đánh giá bám sát định hướng của chương trình GDPT năm 2018, kết hợp hài hòa giữa kiến thức ngôn ngữ và khả năng vận dụng trong thực tiễn. Với cấu trúc quen thuộc cùng một số câu hỏi mang tính phân hóa, đề thi vừa tạo điều kiện để thí sinh phát huy năng lực, vừa đánh giá hiệu quả quá trình học tập ở bậc THCS.