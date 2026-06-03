Thi vào lớp 10 TP.HCM: Sai sót trong đề thi môn chuyên Vật Lí được xử lý thế nào?

HHTO - Chiều 2/6, trong buổi thi môn chuyên Vật lí kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM, đề thi bị phát hiện có sai sót ở phần công thức cho sẵn. Ngay sau khi lỗi được đính chính trong phòng thi, các thí sinh được cộng thêm 15 phút làm bài nhằm đảm bảo quyền lợi.

Theo như lịch thi đã được thông báo trước đó, các môn chuyên trong kỳ thi vào lớp 10 tại TP.HCM sẽ kết thúc vào lúc 16h30 chiều 2/6. Tuy nhiên, khi các nhóm thí sinh ở nhiều môn chuyên khác lần lượt rời khỏi phòng thi, các bạn dự thi môn chuyên Vật Lí vẫn chưa ra về khiến cho không ít phụ huynh đứng chờ bên ngoài cảm thấy sốt ruột.

Khi giờ thi đã kết thúc, nhiều phụ huynh tại điểm thi vẫn đứng chờ các thí sinh thi môn chuyên Vật Lí làm bài.

Nguyên nhân đến từ một sai sót trong phần công thức cho sẵn của đề thi ở ngay câu 1. Công thức định lý cosin ở trong đề là: BC² = AB² + AC² - 2AB × AB × cosA. Tuy nhiên, đến những phút cuối giờ, giám thị mới thông báo lại công thức đúng phải là: BC² = AB² + AC² - 2AB × AC × cosA. Ngay sau đó, các thí sinh được thông báo sẽ được cho thêm 15 phút làm bài thi.

Sự việc này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo các bạn thí sinh và phụ huynh, bởi bài thi môn chuyên có vai trò vô cùng quan trọng trong “cuộc đua” xét tuyển vào lớp 10 chuyên. Nhiều thí sinh tại điểm thi cho biết đã phát hiện điểm bất thường ngay từ đầu nhưng lại lúng túng vì không chắc đây là lỗi đánh máy hay dụng ý của đề, một số sĩ tử khác thì tiếp tục làm bài theo hướng tự điều chỉnh lại công thức.

Hiện Sở GD&ĐT TP.HCM đang tiếp tục rà soát bài làm và đưa ra phương án xử lý. Trong trường hợp sai sót này tác động trực tiếp đến kết quả làm bài, Sở có thể xem xét cộng điểm cho thí sinh theo hướng đảm bảo quyền lợi cho các bạn.

Tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM vốn được xem là “cuộc đua” có tính cạnh tranh cao, đặc biệt với nhóm thí sinh đăng ký vào các lớp chuyên, khi điểm xét tuyển còn tính thêm điểm môn chuyên nhân hệ số 2. Vì vậy, mỗi sai sót trong đề thi, dù nhỏ cũng có thể tác động đến tâm lý và kết quả làm bài của của các sĩ tử.