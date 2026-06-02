Sở GD&ĐT Hà Nội công bố đáp án chính thức các môn thi vào lớp 10 không chuyên

Linh Lê

HHTO - Chiều 2/6, Sở GD&ĐT Hà Nội chính thức công bố đề thi và đáp án các môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ không chuyên của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027. Đây là thông tin được hàng trăm nghìn phụ huynh, học sinh mong chờ sau khi kỳ thi vừa khép lại cuối tuần qua.

Chính thức công bố đề thi và đáp án 3 môn không chuyên

Theo thông báo được đăng tải chiều ngày 2/6 trên Cổng thông tin điện tử của Sở GD&ĐT Hà Nội, đề thi và đáp án chính thức các môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ không chuyên đã được công khai để thí sinh và phụ huynh tra cứu.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2026-2027 của Hà Nội diễn ra trong 2 ngày 30-31/5 với 3 môn thi bắt buộc gồm Ngữ văn, Ngoại ngữ và Toán. Đây tiếp tục là kỳ thi có quy mô lớn nhất cả nước, thu hút hơn 120.000 thí sinh đăng ký dự thi.

709844030-1300256325644328-4211150234508258491-n.jpg
Thí sinh dự thi lớp 10 tại Hà Nội. (Ảnh: THPT Phan Đình Phùng)

Việc công bố đề thi và đáp án ngay sau khi hoàn tất công tác tổ chức thi giúp học sinh nhanh chóng đối chiếu kết quả bài làm, dự đoán mức điểm của mình trước khi thành phố công bố kết quả chính thức.

Thí sinh, phụ huynh có thể xem đề thi, đáp án chính thức các môn cụ thể:

Đề thiđáp án môn Toán

Đề thiđáp án môn Ngữ văn

Đề thiđáp án môn tiếng Anh

Đề thiđáp án môn tiếng Pháp

Đề thiđáp án môn tiếng Đức

Đề thiđáp án môn tiếng Nhật

Đề thiđáp án môn tiếng Hàn

Thí sinh có thể tự ước lượng điểm thi

Với các môn Toán và Ngoại ngữ, thí sinh có thể đối chiếu trực tiếp với đáp án để tính toán số điểm dự kiến.

Riêng môn Ngữ văn, đáp án được xây dựng theo hướng mở, quy định các yêu cầu cần đạt và thang điểm cho từng phần. Đây sẽ là căn cứ để giáo viên và học sinh tham khảo khi ước lượng kết quả bài thi.

Năm nay, nhiều thí sinh đánh giá đề Ngữ văn có tính thời sự, gần gũi với đời sống; đề Ngoại ngữ bám sát cấu trúc đã công bố; trong khi đề Toán được nhận xét có độ phân hóa ở các câu vận dụng nhằm phục vụ công tác tuyển sinh của các trường tốp đầu.

Sau khi hoàn tất kỳ thi, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ triển khai công tác chấm thi và tổng hợp kết quả. Theo kế hoạch tuyển sinh của thành phố, điểm thi và điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập dự kiến được công bố khoảng thời gian 19-22/6.

hht1482-coverfb.jpg
Linh Lê
Theo: Sở GD&ĐT Hà Nội
TUYỂN SINH 2026

TUYỂN SINH 2026

