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Cấm quay phim, chụp ảnh, chia sẻ về bạo lực học đường lên mạng: Hiểu sao cho đúng?

Linh Lê

HHTO - Bộ GD&ĐT vừa có văn bản yêu cầu tăng cường phòng chống bạo lực học đường, trong đó nhấn mạnh nội dung “tuyệt đối không quay phim, chụp ảnh, phát tán clip bạo lực lên mạng xã hội”. Quy định này nhanh chóng thu hút sự chú ý và tạo ra nhiều tranh luận: Nếu học sinh quay clip để làm bằng chứng thì sao? Việc đăng tải để “bóc phốt”, cầu cứu cộng đồng có bị xem là vi phạm?

Không cổ súy việc biến bạo lực thành “content”

Thực tế thời gian qua, nhiều vụ bạo lực học đường không chỉ dừng ở hành vi đánh nhau mà còn kéo theo việc quay clip, livestream, đăng tải lên TikTok, Facebook hay các hội nhóm mạng xã hội. Không ít trường hợp người đứng xem không can ngăn mà còn hò reo, kích động để có nội dung thu hút tương tác.

Khi clip lan truyền, hậu quả không chỉ dừng ở tổn thương thể chất mà còn khiến nạn nhân tiếp tục chịu áp lực tinh thần, bị chế giễu, công kích hoặc ám ảnh kéo dài. Một số học sinh dù là nạn nhân hay người liên quan đều có nguy cơ bị lộ thông tin cá nhân, ảnh hưởng nghiêm trọng tới tâm lý và cuộc sống sau này.

Vì vậy, tinh thần của yêu cầu từ Bộ GD&ĐT không phải là “che giấu” bạo lực học đường, mà nhằm ngăn việc biến những hành vi phản cảm, vi phạm pháp luật thành nội dung giải trí hoặc công cụ "câu view" trên mạng xã hội.

Quay clip làm bằng chứng có khác với phát tán lên mạng?

Điểm cần hiểu rõ là việc ghi lại hình ảnh trong một số tình huống để làm bằng chứng, hỗ trợ bảo vệ nạn nhân hoặc cung cấp cho nhà trường, gia đình, cơ quan chức năng là khác hoàn toàn với việc đăng tải công khai lên mạng xã hội.

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(Ảnh minh hoạ từ Internet)

Trong nhiều vụ việc, video là căn cứ quan trọng để xác minh hành vi vi phạm. Tuy nhiên, thay vì phát tán rộng rãi, học sinh nên gửi trực tiếp cho giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh, nhà trường hoặc cơ quan chức năng để xử lý đúng quy trình.

Điều mà Bộ GD&ĐT muốn ngăn chặn là hành vi chia sẻ clip với mục đích câu tương tác, kích động dư luận, làm nhục người khác hoặc tiếp tay cho văn hóa bạo lực trực tuyến.

Đáng chú ý, văn bản lần này cũng yêu cầu các trường triển khai hòm thư góp ý điện tử, ứng dụng bảo mật để học sinh có thể tố giác hành vi bắt nạt mà vẫn được bảo vệ danh tính.

Nhà trường được yêu cầu dạy kỹ năng ứng xử trên mạng

Ngoài việc tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm vi phạm, Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các trường đẩy mạnh giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn và kỹ năng ứng xử trên môi trường mạng.

Trong bối cảnh học sinh sử dụng mạng xã hội từ rất sớm, việc nhận diện các hành vi kích động bạo lực trực tuyến là điều cần thiết. Mỗi lượt chia sẻ clip có thể khiến sự việc vượt khỏi phạm vi trường học và để lại hậu quả lâu dài cho nhiều người liên quan.

Thông điệp mà ngành giáo dục muốn nhấn mạnh là: Khi chứng kiến bạo lực học đường, điều quan trọng nhất không phải là giơ điện thoại lên quay rồi đăng mạng, mà là tìm cách bảo vệ nạn nhân, báo cho người có trách nhiệm và ngăn sự việc tiếp diễn.

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Linh Lê
#bạo lực học đường #quy định #quay phim #chụp ảnh #mạng xã hội #giáo dục

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