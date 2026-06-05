Đại học có phải hướng đi duy nhất? Lối đi tắt ra biển lớn toàn cầu của những 'phù thủy thương hiệu' Gen Z

Không cần bước vào chiếc cổng trường đại học truyền thống, nhiều bạn trẻ ngày nay vẫn tự tin định danh thương hiệu cá nhân trên bản đồ ngành multimedia toàn cầu nhờ tư duy thực chiến.

Khi Portfolio quyền lực hơn một cuốn học bạ "full điểm A"

Trong kỷ nguyên số, nơi mọi ý tưởng được định giá bằng phần nhìn và trải nghiệm, luật chơi của ngành công nghiệp sáng tạo đã hoàn toàn thay đổi. Các nhà tuyển dụng hàng đầu không còn dành thời gian để sàng lọc những CV dày đặc lý thuyết suông hay những bảng điểm hàn lâm đẹp đẽ. Thứ họ tìm kiếm chính là một portfolio "biết nói" – nơi phô diễn trọn vẹn tư duy thẩm mỹ, kỹ năng xử lý chất liệu hình ảnh công nghệ và năng lực giải quyết bài toán thực tế của doanh nghiệp.

Portfolio chính là điểm cộng lớn trong mắt các nhà tuyển dụng ngày nay

Thấu hiểu quy luật thực tế đó, mô hình đào tạo chú trọng thực hành lên đến 75% thời gian như tại Arena Multimedia đang trở thành thỏi nam châm thu hút giới trẻ. Thay vì mất nhiều năm miệt mài bên những trang giáo trình, các bạn trẻ được trực tiếp “đắm mình” vào môi trường studio, tự tay làm đồ án để tích lũy những sản phẩm chuẩn chỉnh ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường, biến portfolio thành thứ vũ khí tối tân nhất để chinh phục các agency lớn.

Tấm bằng nghề quốc tế và lộ trình liên thông “săn” visa toàn cầu

Lựa chọn con đường học nghề không đồng nghĩa với việc khép lại giấc mơ học thuật cao hơn, mà ngược lại, đó là một bệ phóng vô cùng thông minh và tiết kiệm. Với chương trình đào tạo chuyên gia Mỹ thuật Đa phương tiện chuẩn quốc tế, học viên sau khi tốt nghiệp sẽ nhận tấm bằng Advanced Diploma in Multimedia (ADIM) có giá trị toàn cầu. Đây chính là chiếc chìa khóa vạn năng mở ra lộ trình liên thông trực tiếp lên các chương trình cử nhân quốc tế tại những trường đại học danh tiếng ở Anh, Malaysia hay Canada.

Học viên tốt nghiệp Arena Multimedia với cơ hội liên thông quốc tế rộng mở

Thay vì chi trả một khoản ngân sách khổng lồ cho cả 4 năm du học tự túc, người trẻ hoàn toàn có thể tối ưu hóa dòng thời gian và tài chính của bản thân bằng cách hoàn thiện nền tảng thực chiến vững chắc trong nước, sau đó tự tin chuyển tiếp ra biển lớn để vừa học nâng cao, vừa tìm kiếm cơ hội thực tập tại các thị trường sáng tạo sôi động bậc nhất thế giới.

Câu chuyện về những bước chân không ngại rẽ hướng

Thực tế đã chứng minh, thành công không có một công thức chung và những người dám lựa chọn lối đi riêng thường sở hữu những câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ nhất. Hãy nhìn vào hành trình của Trang Lã - tốt nghiệp loại Giỏi cả hai trường: Đại học Ngoại thương (ngành Kinh tế Quốc tế) và Arena Multimedia (ngành Mỹ thuật Đa phương tiện). Nhận ra niềm đam mê cháy bỏng với những chuyển động của màu sắc và ánh sáng, Trang Lã đã đưa ra một quyết định táo bạo khi quyết định học song bằng.

Trang Lã - cựu học viên Arena Multimedia, hiện đang học tập và làm việc tại Mỹ

Tại môi trường đầy tính cởi mở và kích thích tư duy này, cô bạn ấy đã nhanh chóng chứng minh bản lĩnh. Trang chia sẻ: “Ở Arena, em được trải nghiệm hết tất cả các lĩnh vực thuộc ngành Mỹ thuật Đa phương tiện với tính ứng dụng cao, tức là sau hai năm đào tạo, mọi người có thể đi làm luôn. Nhưng với em thì như thế vẫn chưa đủ, em muốn học một cái gì đó tận sâu gốc rễ, để không chỉ biết nhiều mà còn phải hiểu sâu, đặc biệt là với 3D – lĩnh vực rất khó và cũng là lĩnh vực mà em yêu thích. Thế là em đã apply học thạc sĩ tại Đại học Texas A&M (Mỹ), ngành Computer Graphic (Đồ họa máy tính)”.

Những chia sẻ “thẳng mà thật” về lựa chọn ngành nghề từ Trang Lã

Với việc sở hữu portfolio ấn tượng, Trang đã thành công nhận được học bổng thạc sĩ 70% và hiện đang theo đuổi công việc 3D Digital Twins (tạm dịch thì nó có nghĩa là bản sao kỹ thuật số), khẳng định vị thế của thế hệ designer Việt không ngại đổi mới.

Nếu bạn cũng đang sở hữu một trái tim khao khát sáng tạo và muốn tìm kiếm một lộ trình phát triển bản thân vừa vặn với cá tính, hãy thử một lần bước ra khỏi những định kiến thông thường, bước vào thế giới sáng tạo cùng Arena Multimedia để khám phá xem bản thân có thể đi xa đến đâu trên hành trình vạn dặm của ngành Mỹ thuật Đa phương tiện.