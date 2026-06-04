Lịch công bố điểm thi lớp 10: Có địa phương bắt đầu trả kết quả, có nơi lại chưa thi

HHTO - Trong khi nhiều địa phương đã hoàn thành kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và chuẩn bị công bố kết quả trong những ngày tới, một số địa phương vẫn chưa tổ chức kỳ thi. Điều này khiến lịch tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 có sự chênh lệch đáng kể giữa các địa phương.

Nhiều nơi chuẩn bị công bố điểm thi từ đầu tháng 6

Sau khi hoàn thành công tác tổ chức kỳ thi và bắt đầu chấm thi, nhiều địa phương trên cả nước đã công bố thời gian dự kiến trả kết quả tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027.

Theo kế hoạch, Nghệ An là một trong những địa phương công bố điểm thi sớm nhất, dự kiến vào ngày hôm nay 4/6. Tiếp đó là Quảng Trị (6/6), Lai Châu (7/6), Ninh Bình (8/6) cùng nhiều địa phương khác trong khoảng từ ngày 9 đến giữa tháng 6.

Tại TP.HCM, nơi có quy mô tuyển sinh lớp 10 thuộc nhóm lớn nhất cả nước, điểm thi dự kiến được công bố sau ngày 9/6. Đồng Nai dự kiến công bố kết quả vào ngày 10/6.

Việc công bố điểm thi sẽ là căn cứ để các địa phương xác định điểm chuẩn vào lớp 10 công lập, đồng thời giúp học sinh chủ động chuẩn bị các thủ tục xác nhận nhập học hoặc phúc khảo nếu cần.

Thí sinh thi vào lớp 10 tại TP.HCM. (Ảnh: Văn Thuận)

Hà Nội dự kiến công bố điểm thi từ ngày 19-22/6

Tại Hà Nội, hơn 100.000 thí sinh đã hoàn thành kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập không chuyên năm học 2026 - 2027 vào ngày 30-31/5.

Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT Hà Nội, điểm bài thi và điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập dự kiến được công bố trong khoảng từ ngày 19 đến 22/6.

Thí sinh thi vào lớp 10 tại Hà Nội. (Ảnh: Linh Phương)

Đây là một trong những mốc thời gian được phụ huynh và học sinh Thủ đô đặc biệt quan tâm bởi tỷ lệ cạnh tranh vào các trường công lập vẫn ở mức cao. Sau khi có kết quả, thí sinh có thể nộp đơn phúc khảo theo quy định nếu có nhu cầu.

Vẫn còn địa phương chưa tổ chức kỳ thi lớp 10

Điểm đáng chú ý của mùa tuyển sinh năm nay là lịch thi lớp 10 không diễn ra tập trung trong vài ngày như những năm trước mà kéo dài từ cuối tháng 5 sang đến tháng 7.

Trong khi học sinh ở nhiều địa phương đã thi xong và chuẩn bị nhận kết quả, một số nơi vẫn đang trong giai đoạn ôn tập nước rút.

Quảng Ninh dự kiến tổ chức kỳ thi từ ngày 23-25/6. Gia Lai thi vào ngày 27-28/6. Tại Cần Thơ, kỳ thi dự kiến diễn ra từ ngày 29/6-1/7.

Đặc biệt, một số địa phương còn tổ chức thi vào đầu tháng 7. Điều này đồng nghĩa với việc ở thời điểm nhiều nơi đã công bố điểm thi, điểm chuẩn hoặc thậm chí hoàn tất xác nhận nhập học, vẫn có những thí sinh chưa bước vào phòng thi.

Sự chênh lệch về lịch tuyển sinh xuất phát từ việc các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế, đồng thời điều chỉnh để tránh ảnh hưởng tới lịch thi tốt nghiệp THPT và các hoạt động giáo dục khác.

Với lịch trình kéo dài hơn một tháng, mùa tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027 được đánh giá là một trong những mùa tuyển sinh có thời gian tổ chức dài nhất trong những năm gần đây.