Teen THPT chuyên Hùng Vương khép lại 1000 ngày thanh xuân, sẵn sàng chương mới

HHTO - Hành trình 1000 ngày của học sinh khối 12 trường THPT chuyên Hùng Vương (Phường Thủ Dầu Một, TP.HCM) đã chính thức khép lại tại Lễ Trưởng thành vẹn nguyên cảm xúc. Đi qua những phút giây bùng nổ ngày tri ân, hơn 200 sĩ tử đã bước qua cánh cửa trường cấp Ba để chinh phục những tọa độ tri thức mới.

Thầy trò hòa giọng trong giai điệu tri ân

Vừa qua, trường THPT chuyên Hùng Vương (Phường Thủ Dầu Một, TP.HCM) đã tổ chức Lễ tổng kết năm học 2025 - 2026 kết hợp Lễ Trưởng thành cho hơn 200 học sinh khối 12. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm nhưng không kém phần ấm áp.

Cư dân cuối cấp trường THPT chuyên Hùng Vương trong màu áo tốt nghiệp.

Từ những bước nhảy đầy năng lượng của Câu lạc bộ DorD, giai điệu ngọt ngào từ Câu lạc bộ âm nhạc The Clef, cho đến sự đổ bộ của Đội Văn Nghệ Xung Kích. Đặc biệt, màn collab có 1-0-2 của thầy cô và trò trường THPT chuyên Hùng Vương trong ca khúc Hẹn Lần Sau (st: Nguyễn Hùng) khiến teen cùng hòa giọng và không thể ngồi yên.

Trong giờ phút chia tay, cô Nguyễn Thị Thanh Phượng (Hiệu trưởng nhà trường) dành nhiều lời khích lệ, động viên và dặn dò các bạn học sinh 2K8 trước kỳ thi tốt nghiệp THPT đầy thử thách sắp tới: “Chuyên Hùng Vương không chỉ là ngôi trường, nơi đây chính là nhà. Bất cứ khi nào các em cảm thấy mệt mỏi, hãy quay về. Thầy cô và mái trường vẫn luôn ở đây dang tay đón các em”.

Lưu bút trao tay, mang bản sắc trường hướng ra biển lớn

Chiếm trọn spotlight của buổi lễ và lấy đi nhiều nước mắt nhất chính là nghi thức cài hoa tri ân. Đối với teen niên khóa 2023 - 2026, Lễ Trưởng thành năm nay còn mang ý nghĩa đặc biệt. Mùa Hè năm 2026 cũng chính là thời điểm trường THPT chuyên Hùng Vương tròn 3 thập kỷ thắp sáng thanh xuân cho các thế hệ học sinh vùng đất Thủ Dầu Một. Việc được học tập, rèn luyện và ra trường ngay trong năm kỷ niệm 30 năm thành lập trường là niềm tự hào của không chỉ riêng học sinh mà còn của cả các bậc phụ huynh cùng thầy cô giáo.

Nghi thức cài hoa tri ân dành tặng thầy cô và cha mẹ.

Đại diện cho học sinh lớp 12 phát biểu cảm nghĩ trong buổi lễ, bạn Lê Bảo Thy (Học sinh Lớp 12 Văn Sử Địa) nghẹn ngào: “Khi đọc lời tri ân gửi đến thầy cô và ba mẹ, mình vô cùng biết ơn khi được lớn lên trong sự yêu thương của THPT Chuyên Hùng Vương. Không chỉ riêng mình, các bạn học sinh khóa 28 khác của trường cũng không giấu nổi niềm vui và những giọt nước mắt".

Bạn Lê Bảo Thy.

Dưới nắng hè, các bạn học sinh khối 12 đã gửi tặng nhau những lời chúc tốt lành qua dòng lưu bút viết tay và từng cái ôm ấm áp trong buổi lễ trưởng thành. Cư dân cuối cấp của trường còn cùng nhau hát vang bài hát Một Thời trong tiết mục truyền thống khúc ca tập thể của khối 12.

Dòng lưu bút viết tay trên vai áo teen THPT Chuyên Hùng Vương

Trạm dừng chân tiếp theo của đại đa số cư dân K28 là các trường đại học tại TP.HCM - cách nhà chỉ hơn một giờ xe chạy. Mùa thi năm nay, teen THPT chuyên Hùng Vương mang theo bản sắc riêng: sự nhạy bén, kiên cường và nền tảng tri thức vững vàng được tôi luyện dưới mái trường mang tên vị Quốc tổ. Chúc cư dân trường "vượt vũ môn" thành công và "rời tổ" thật an toàn nhé!