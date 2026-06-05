Học sinh giành huy chương AIMO Quốc gia được đăng ký dự Chung kết Quốc tế 2026

HHTO - Đã có 1.300 học sinh hoàn thành Vòng Chung kết Quốc gia Đấu trường Toán học Châu Á (AIMO) năm học 2025 - 2026. Với những thí sinh đạt từ Huy chương Đồng trở lên, hành trình chinh phục đỉnh cao Toán học vẫn chưa dừng lại khi cánh cửa đến với Vòng Chung kết Quốc tế AIMO 2026 đã chính thức mở ra.

Ban Tổ chức AIMO Việt Nam vừa phát đi thông báo về việc đăng ký tham dự Vòng Chung kết Quốc tế Đấu trường Toán học châu Á (AIMO) 2026 dành cho các thí sinh đủ điều kiện sau thành tích đạt được tại Vòng Chung kết Quốc gia năm học 2025 - 2026.

Theo đó, những thí sinh giành Huy chương Đồng, Huy chương Bạc hoặc Huy chương Vàng tại vòng thi quốc gia sẽ đủ điều kiện đăng ký tham gia đội tuyển AIMO Việt Nam dự Chung kết Quốc tế AIMO 2026. Đây là sân chơi học thuật uy tín quy tụ học sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Vòng Chung kết Quốc gia Đấu trường Toán học Châu Á (AIMO) năm học 2025-2026 diễn ra tại Đại học Bách khoa Hà Nội với gần 1.300 thí sinh đến từ nhiều địa phương trên cả nước. Đây là những học sinh xuất sắc từ lớp 2 đến lớp 12, được tuyển chọn sau vòng sơ loại. (Ảnh: Xuân Tùng/TPO)

Chung kết Quốc tế AIMO 2026 tổ chức tại Hà Nội

Theo thông báo, Vòng Chung kết Quốc tế AIMO 2026 sẽ diễn ra từ 10h30-12h30' ngày 2/8/2026 tại Trường Ngôi Sao Hoàng Mai (Hà Nội). Thí sinh được yêu cầu có mặt trước giờ thi ít nhất 45 phút để hoàn tất các thủ tục cần thiết theo hướng dẫn của Ban Tổ chức.

Phòng thi sẽ được bố trí tại tòa nhà S và tòa nhà N của trường. Thông tin chi tiết về số báo danh, sơ đồ phòng thi và hướng dẫn di chuyển sẽ được Ban Tổ chức cập nhật tới thí sinh trước ngày thi.

Đáng chú ý, lễ trao giải Chung kết Quốc tế AIMO 2026 dự kiến được tổ chức vào ngày 4/8/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Thời gian cụ thể sẽ được BTC AIMO quốc tế xác nhận và thông báo sau.

Việc đăng cai vòng chung kết quốc tế tại Việt Nam là cơ hội để học sinh trong nước có thêm điều kiện giao lưu học thuật với bạn bè quốc tế ngay trên sân nhà, đồng thời giảm đáng kể chi phí di chuyển so với việc tham dự các kỳ thi quốc tế tổ chức ở nước ngoài.

Thí sinh dự Vòng Sơ loại trực tiếp AIMO năm nay. (Ảnh: TPO)

Hạn đăng ký đến ngày 21/6

BTC cuộc thi cho biết, thời hạn đăng ký tham dự Vòng Chung kết Quốc tế AIMO 2026 kéo dài đến hết ngày 21/6/2026. Phụ huynh và thí sinh có thể thực hiện đăng ký trực tuyến thông qua hệ thống của Ban Tổ chức.

Khi đăng ký, phụ huynh cần kiểm tra kỹ các thông tin như họ tên, ngày sinh, khối lớp, trường học, tỉnh thành, thông tin liên hệ và các nội dung liên quan khác trước khi xác nhận hoàn tất hồ sơ.

Theo quy định từ AIMO quốc tế, lệ phí dự thi và tham dự lễ trao giải là 220 USD/thí sinh (khoảng 5,8 triệu đồng). Ngoài ra, phụ huynh có thể lựa chọn đăng ký thêm tài khoản ôn luyện và thi thử với mức phí 30 USD (khoảng 800.000 đồng) và tham dự lễ trao giải với mức phí 120 USD/người (khoảng 3,2 triệu đồng).

Các khoản phí được quy định bằng USD nhưng Ban Tổ chức AIMO Việt Nam chỉ tiếp nhận thanh toán bằng tiền Việt Nam đồng theo tỷ giá bán ra của Ngân hàng BIDV tại thời điểm thanh toán.

(Ảnh: Xuân Tùng/ TPO)

Cơ hội tiếp tục chinh phục đấu trường Toán học quốc tế

Vòng Chung kết Quốc tế AIMO 2026 là cơ hội để các học sinh xuất sắc của Việt Nam tiếp tục thử sức ở một sân chơi Toán học quốc tế uy tín, đồng thời giao lưu với bạn bè đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Sau một mùa giải ghi nhận gần 1.300 thí sinh xuất sắc góp mặt tại Vòng Chung kết Quốc gia, AIMO tiếp tục là một trong những sân chơi học thuật thu hút đông đảo học sinh yêu thích Toán học trên cả nước. Với việc Việt Nam đăng cai vòng chung kết quốc tế năm nay, nhiều gương mặt trẻ sẽ có thêm cơ hội đại diện cho học sinh Việt Nam bước ra sân chơi khu vực và thế giới ngay tại Hà Nội.