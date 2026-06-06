Trường ĐH Bách khoa - ĐHQG TP.HCM bội thu giải thưởng tại Olympic Cơ học 2026

HHTO - Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ 36 quy tụ 606 sinh viên đến từ 24 trường đại học, học viện và phân hiệu. Với 89 giải cá nhân và 5 giải đồng đội, Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG - HCM) tiếp tục là đơn vị có thành tích nổi bật tại sân chơi học thuật uy tín dành cho sinh viên khối kỹ thuật trên cả nước.

Sáng ngày 6/6, lễ tổng kết và trao giải Olympic Cơ học Toàn quốc lần thứ 36 khu vực phía Nam đã diễn ra tại Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM, với sự tham gia của 606 sinh viên đến từ 24 trường đại học, học viện và phân hiệu.

Các thí sinh tranh tài ở 8 nội dung môn thi gồm: Cơ học Kỹ thuật, Sức bền Vật liệu, Thủy lực, Cơ học Đất, Chi tiết Máy, Nguyên lý Máy, Cơ học Kết cấu và môn Ứng dụng tin học trong Chi tiết Máy.

Lễ tổng kết và trao giải được tổ chức đồng thời tại ba khu vực trên cả nước, gồm: miền Bắc tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, miền Trung tại Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng và miền Nam tại Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM.

BTC trao giải nhì môn Cơ học kết cấu cho thí sinh

Các thí sinh đạt giải Khuyến khích môn Sức bền vật liệu

Tại khu vực này, Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG - HCM) tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu khi có số lượng thí sinh tham dự đông nhất cả nước với 110 sinh viên. Đội tuyển của trường xuất sắc giành 5 giải đồng đội, gồm 3 giải Nhất và 2 giải Ba; đồng thời đạt 89 giải cá nhân với 6 giải Nhất, 24 giải Nhì, 36 giải Ba và 23 giải Khuyến khích ở tất cả 8 môn thi.

Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG - HCM) tiếp tục đứng đầu cả nước về số lượng giải Olympic cơ học năm 2026

Đặc biệt, gây ấn tượng khi hai năm liên tiếp đạt giải tại Olympic Cơ học toàn quốc, sinh viên Huỳnh Hữu Duy (Khoa Cơ khí, Trường ĐH Bách khoa - ĐHQG-HCM) cho rằng “Olympic Cơ học là một trải nghiệm rất đáng nhớ đối với tôi. Cuộc thi giúp tôi kiểm chứng kiến thức đã học, rèn luyện tư duy kỹ thuật và được giao lưu với nhiều sinh viên giỏi trên toàn quốc. Việc đạt giải hôm nay là niềm vui lớn và cũng là động lực để tôi tiếp tục theo đuổi nghiên cứu, học tập trong lĩnh vực cơ khí".

Sinh viên Huỳnh Hữu Duy (đứng thứ hai từ trái sang) cùng các thành viên

﻿lớp tài năng cơ khí khoá 23

Khép lại mùa giải năm nay với nhiều thành tích ấn tượng được ghi nhận, Olympic Cơ học Toàn quốc lần thứ 36 khu vực phía Nam đã khép lại thành công, tiếp tục khẳng định vai trò là sân chơi học thuật uy tín dành cho sinh viên khối kỹ thuật. Đồng thời, Ban Tổ chức đã trao cờ đăng cai kỳ thi lần thứ 37 cho Đại học Trà Vinh, hứa hẹn một mùa giải mới với nhiều cơ hội giao lưu, học hỏi và lan tỏa tinh thần đoàn kết giữa các trường đại học trong khu vực.

Phân hiệu Trường Đại học Giao thông vận tải tại TP. Hồ Chí Minh (UTC2) đem về tổng cộng 26 giải thưởng.