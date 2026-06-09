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Từ cha mẹ, thầy cô đến hội "tiền bối": Những thông điệp yêu thương gửi đến các sĩ tử 2K8

Kim Ngân

HHTO - Chỉ còn 2 ngày nữa, hơn 1,22 triệu sĩ tử trên cả nước sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT. Trước thời điểm quan trọng này, "hội tiền bối", các phụ huynh và cả những thầy cô đã gửi gắm rất nhiều thông điệp yêu thương cùng nhiều lời khuyên bổ ích đến các sĩ tử.

Trong giai đoạn kỳ thi quan trọng cận kề, nhiều bậc phụ huynh dành thời gian chăm sóc sức khỏe, tinh thần cho các sĩ tử; quan tâm đến chế độ ăn uống, giấc ngủ và tâm lý trong những ngày cận thi.

Chú Lê Đình Hà (Hà Nội) thường xuyên nhắc nhở con gái phải nghỉ ngơi đầy đủ, đi ngủ sớm để giữ tinh thần tỉnh táo thay vì thức khuya ôn tập. Đối với chú, việc liên tục học bài với cường độ cao không phải là một "lịch trình hiệu quả" ở giai đoạn nước rút: “Chú không đặt nặng việc con phải đỗ trường top hay đạt điểm cao, chỉ cần con cố gắng hết sức, giữ tâm lý ổn định để vượt qua kỳ thi bằng tất cả khả năng mình!"

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Chú Hà luôn động viên con, không đặt nặng vấn đề thành tích. Ảnh: NVCC.

Là những "tấm chiếu từng trải", thấu hiểu những áp lực trong giai đoạn thi cử, "hội tiền bối" cũng tham gia "sạc pin" tinh thần cho các sĩ tử bằng những lời nhắn nhủ yêu thương. Các bạn nhắn nhủ "đàn em" rằng sự lo lắng và kỳ vọng sẽ trở thành áp lực, ảnh hưởng đến khả năng tập trung khi làm bài của thí sinh.

Bạn Nguyễn Thị Hiền (sinh năm 2005, Hà Nội) khuyến khích teen không nên so sánh tiến độ ôn tập của bản thân với bạn bè mà phải tin vào quá trình ôn luyện của mình. Theo Hiền, việc liên tục lo lắng về điểm số hay trường đại học có thể khiến các “chiến binh” 2K8 trở nên nản chí, dễ rơi vào trạng thái căng thẳng. Đối với cô bạn, cảm giác hồi hộp là điều mà ai cũng trải qua, song điều quan trọng là phải tin tưởng vào những cố gắng mà bản thân đã bỏ ra trong suốt quá trình học tập.

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Hiền động viên các sĩ tử không nên quá lo lắng mà hãy tự tin vào bản thân. Ảnh: NVCC.

Không chỉ chuẩn bị về mặt tinh thần, các sĩ tử 2K8 cũng không nên chủ quan với những khâu chuẩn bị cuối cùng trước ngày thi. Theo bạn Trần Gia Huy (sinh năm 2006, Hà Nội), thí sinh nên dành thời gian để kiểm tra lại đầy đủ giấy tờ cần thiết như giấy báo dự thi, căn cước công dân cùng những vật dụng học tập cần thiết như máy tính cầm tay, bút viết. Việc chuẩn bị sẵn từ tối hôm trước sẽ giúp teen hạn chế những thiếu sót không đáng có vào ngày thi.

Các bạn cũng nên tìm hiểu về địa điểm thi, ước lượng thời gian di chuyển và chủ động trong việc đi lại để hạn chế những tình huống xấu như tắc đường, lạc đường, gây ảnh hưởng đến tâm lý trước khi thi.” - Gia Huy nhắn nhủ.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT không chỉ là dấu mốc quan trọng trên hành trình học tập mà còn là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành của mỗi học sinh. Những lời động viên từ thầy cô, cha mẹ và các anh chị đi trước sẽ trở thành nguồn sức mạnh to lớn, giúp các sĩ tử 2K8 vững vàng trên đường đua.

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Kim Ngân
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