TP.HCM: Hơn 6.000 sinh viên tình nguyện ra quân Tiếp sức mùa thi năm 2026

HHTO - Tại Trường THPT Trưng Vương vào sáng 7/6 đã diễn ra chương trình ra quân Tiếp sức mùa thi năm 2026 với sự tham gia của hơn 6.000 sinh viên tình nguyện. Năm nay đánh dấu nhiều cột mốc đặc biệt khi chương trình tròn 30 năm đồng hành cùng thí sinh tại TP.HCM và 25 năm mang tên Tiếp sức mùa thi được triển khai trên phạm vi toàn quốc.

Sáng 7/6, tại Trường THPT Trưng Vương, chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2026 đã chính thức được khởi động hành trình đồng hành cùng các thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới. Năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu 30 năm chương trình hỗ trợ thí sinh tham gia các kỳ thi đại học, cao đẳng tại TP.HCM và 25 năm chương trình mang tên Tiếp sức mùa thi được triển khai rộng khắp trên toàn quốc.

Các đội hình đã sẵn sàng trong lễ ra quân Tiếp sức mùa thi năm nay

Đặc biệt, điểm mới năm nay là chương trình lần đầu tiên được triển khai đồng bộ trên cả ba khu vực địa phương của TP.HCM sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính. Điều này góp phần mở rộng phạm vi hỗ trợ, đảm bảo mọi thí sinh đều nhận được sự đồng hành kịp thời trong mùa thi.

Anh Nguyễn Đăng Khoa - Phó bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM phát biểu tại lễ ra quân. ﻿Ảnh: Tiếp sức mùa thi - TP.HCM

Theo Ban Tổ chức, hơn 6.000 sinh viên tình nguyện sẽ tham gia hỗ trợ tại 246 điểm thi trên địa bàn thành phố, bảo đảm phủ kín 100% điểm thi. Các đội hình tình nguyện sẽ thực hiện nhiều hoạt động thiết thực như hướng dẫn thông tin, hỗ trợ thí sinh và phụ huynh, giữ gìn an ninh trật tự, phân luồng giao thông, hỗ trợ nước uống, vật dụng học tập và xử lý các tình huống phát sinh trong thời gian diễn ra kỳ thi.

Anh Lâm Tùng - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Phó chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và anh Lê Nguyễn Nam - Trưởng ban tổ chức chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2026 thực hiện nghi thức trao cờ. Ảnh: Tiếp sức mùa thi - TP.HCM

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao đại diện 15 suất học bổng Tiếp sức mùa thi, mỗi suất gồm 2 triệu đồng tiền mặt và học bổng khóa học tiếng Anh trị giá 16,5 triệu đồng dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, 5 suất học bổng đặc biệt, mỗi suất gồm 3 triệu đồng tiền mặt và học bổng khóa học tiếng Anh trị giá 16,5 triệu đồng, cũng được trao cho các học sinh nỗ lực vượt khó vươn lên trong học tập.

Với tinh thần xung kích, trách nhiệm và sẻ chia của tuổi trẻ thành phố, chương trình Tiếp sức mùa thi 2026 tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối hỗ trợ thí sinh, góp phần tạo nên một mùa thi an toàn, thuận lợi và đầy động lực.

Các sinh viên tình nguyện Tiếp sức mùa thi năm 2026 rạng rỡ trong lễ ra quân. Ảnh: Tiếp sức mùa thi - TP.HCM