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Vì sao đám cưới hào môn của Hề Mộng Dao lại dùng tỏi để trang trí bàn tiệc?

Thục Hân

HHTO - Những củ tỏi với ngồng tỏi dài được dùng để trang trí bàn tiệc trong đám cưới xa hoa của Hề Mộng Dao khiến nhiều cư dân mạng ngạc nhiên. Nhưng hóa ra điều này có ý nghĩa đặc biệt.

Tóm tắt nhanh:

· Đám cưới của Hề Mộng Dao có chi tiết gây chú ý là tỏi và ngồng tỏi được dùng để trang trí bàn tiệc.

· Chi tiết này được xem là mang ý nghĩa về sự thuận lợi, thăng tiến và đời sống hôn nhân giản dị.

· Sự tương phản giữa những chi tiết xa hoa và đời thường khiến cư dân mạng thích thú.

Đám cưới xa hoa của siêu mẫu Hề Mộng Dao và Hà Du Quân (con trai "vua sòng bài" Macau Hà Hồng Sân) vẫn là đề tài "hot" trên các trang tin ở Trung Quốc.

Nhưng giờ thì cư dân mạng chú ý đến một chi tiết lạ, không phải là những yếu tố xa xỉ nữa: Đó là những củ tỏi và ngồng tỏi vươn dài trên bàn tiệc.

Chi tiết khiến nhiều người bất ngờ trong đám cưới hào môn

Theo trang 163.com, nhiều cư dân mạng ngạc nhiên khi thấy tỏi với ngồng tỏi được dùng để trang trí. Cư dân mạng xem ảnh còn đùa rằng có lẽ đây là "món rẻ nhất bàn tiệc" hoặc "để khách dự tiệc khi ăn món thịt thì có sẵn tỏi ăn kèm".

Tỏi và ngồng tỏi xuất hiện trên bàn tiệc cưới của Hề Mộng Dao
Tỏi được dùng để trang trí bàn tiệc. Ảnh: 163.

Ngoài tỏi thì cà chua, bí đỏ, bắp cải cũng được dùng, nhưng tất nhiên không phải để khách có "rau ăn kèm" như nhiều cư dân mạng đùa.

Các trang tin Trung Quốc cho rằng, phía thiết kế kết hợp hoa tươi đắt tiền với các loại rau củ quen thuộc để tạo cảm giác vừa sang trọng vừa gần gũi.

Đồng thời, cách trang trí này còn có ý nghĩa là cuộc hôn nhân lãng mạn đến đâu cũng vẫn có nền tảng là nhịp sống ổn định hằng ngày với gạo dầu mắm muối.

Bàn tiệc cưới gây chú ý vì kết hợp hoa tươi và rau củ
Một số loại rau củ quen thuộc cũng xuất hiện trên bàn tiệc cưới, nhưng không phải để ăn. Ảnh: 163.

Vì sao tỏi lại được chọn cho đám cưới?

Ý nghĩa của củ tỏi và ngồng tỏi ở đây lại càng đặc biệt. Trong tiếng Trung, chữ "tỏi" có cách phát âm gần giống chữ "thuận", tượng trưng cho sự thuận buồm xuôi gió từ năm này qua năm khác.

Còn chữ "ngồng (tỏi)" lại có phát âm được liên hệ với từ thăng tiến, được coi như lời chúc thăng tiến từng bước, theo NetEase.

Thực tế, loại tỏi được dùng trong đám cưới của Hề Mộng Dao cũng không phải loại phổ biến ngoài chợ mà là loại đặc biệt dài, cong đẹp mắt, dễ tạo hình, giá 270 tệ/10 nhánh (khoảng 1 triệu đồng). Tức là riêng tiền ngồng tỏi để trang trí trong tiệc cưới đã là khoảng 10.000 tệ (gần 40 triệu đồng).

Đám cưới của Hề Mộng Dao tiếp tục được chú ý trên mạng xã hội
Cặp đôi Hà Du Quân và Hề Mộng Dao. Ảnh: 163.

Xu hướng dùng rau củ trong trang trí gần đây không phải là hiếm, nhưng việc củ tỏi xuất hiện trong đám cưới xa hoa vẫn tạo cảm giác tương phản độc đáo. Hơn nữa, hóa ra tỏi và ngồng tỏi lại có ý nghĩa thú vị như vậy, nên cư dân mạng Trung Quốc cho rằng sự lựa chọn của cặp đôi nổi tiếng thực sự rất ấn tượng và thông minh.

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Thục Hân
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