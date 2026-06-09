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Báo Tiền Phong đồng hành cùng sĩ tử bằng chuỗi livestream đặc biệt

Anh Nhàn

TPO - Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, Báo Tiền Phong tổ chức chuỗi livestream với sự tham gia của các chuyên gia giáo dục nhằm cung cấp thông tin và hỗ trợ thí sinh, phụ huynh trong suốt mùa thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 ghi nhận số lượng thí sinh đăng ký dự thi cao nhất từ trước đến nay với hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước. Các thí sinh sẽ tham gia 4 bài thi gồm hai môn bắt buộc Toán, Ngữ văn và hai môn tự chọn vào các ngày 11 và 12/6.

Nhằm đồng hành cùng thí sinh và phụ huynh trước kỳ thi quan trọng này, Báo Tiền Phong tổ chức chuỗi livestream đặc biệt xuyên suốt mùa thi.

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Mở đầu chuỗi chương trình, vào 14h ngày 9/6, Báo Tiền Phong phát sóng livestream với chủ đề: “Tự tin vào phòng thi - Bí quyết vàng trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026”.

Chương trình có sự tham gia của:

- Ông Đỗ Trí Nhân, chuyên viên Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT TPHCM

- Tiến sĩ tâm lý Nguyễn Hữu Long, giảng viên Trường Đại học Mở TPHCM

- Thạc sĩ Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân.

Dẫn dắt chương trình là Nguyễn Thị Thu Ngân - Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2025, Miss Intercontinental Vietnam 2025.

Livestream sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, giúp học sinh và phụ huynh nắm bắt các quy định, mốc thời gian và những lưu ý quan trọng trước ngày thi. Bên cạnh đó, các chuyên gia sẽ chia sẻ phương pháp ôn tập hiệu quả, kinh nghiệm làm bài, đồng thời tư vấn tuyển sinh đại học, lựa chọn ngành học, phương thức xét tuyển và đăng ký nguyện vọng phù hợp.

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Không dừng lại ở đó, trong hai ngày diễn ra kỳ thi (11-12/6), Báo Tiền Phong tiếp tục thực hiện các buổi livestream ngay sau khi kết thúc từng môn thi. Chương trình có sự tham gia của các giáo viên giàu kinh nghiệm và chuyên gia tuyển sinh nhằm phân tích đề thi, gợi ý đáp án, đánh giá độ khó cũng như dự báo phổ điểm từng môn.

Ngoài việc giải đề và nhận định kết quả, các chuyên gia còn chỉ ra những câu hỏi mang tính phân hóa cao, những lỗi thường gặp của thí sinh, đồng thời giải đáp các thắc mắc liên quan đến điểm số, cơ hội trúng tuyển và định hướng lựa chọn nguyện vọng.

Với chuỗi livestream này, Báo Tiền Phong kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối thông tin hữu ích, giúp thí sinh và phụ huynh cập nhật nhanh diễn biến kỳ thi, giải tỏa áp lực và có thêm cơ sở cho các quyết định tuyển sinh sau khi kỳ thi kết thúc.

Tất cả các số livestream sẽ được phát sóng trên Fanpage Facebook, kênh YouTube và Báo Tiền Phong điện tử. Mời quý độc giả đón xem.

Báo Tiền Phong trân trọng cảm ơn các đơn vị đồng hành cùng chương trình

- Trường ĐH Mở TPHCM

- Công ty TNHH Gia sư eTeacher

- Hệ thống Dol Đình Lực

Anh Nhàn
#Hỗ trợ thí sinh kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 #Livestream hướng dẫn ôn tập và tuyển sinh #Chuyên gia phân tích đề thi và đáp án #Thông tin và cập nhật kỳ thi THPT 2026 #Chuỗi hoạt động đồng hành cùng học sinh và phụ huynh

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