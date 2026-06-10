Đề bài luận thi đại học năm 2026 ở Trung Quốc gây bất ngờ vì khác hẳn dự đoán

HHTO - Đề bài luận trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2026 ở Trung Quốc khiến nhiều học sinh bất ngờ vì không đi theo hướng AI (trí tuệ nhân tạo) hay công nghệ như các dự đoán.

Tóm tắt nhanh: · Đề viết luận trong bài thi đại học 2026 ở Trung Quốc gây chú ý vì khác dự đoán của nhiều học sinh. · Đề thi không xoay quanh AI và công nghệ như nhiều dự đoán, mà thiên về suy nghĩ cá nhân và góc nhìn xã hội. · Xu hướng ra đề được cho là để đánh giá tư duy cá nhân của thí sinh, tránh khuôn mẫu.



Đề viết luận “lệch” với những dự đoán của nhiều người

Kỳ thi tuyển sinh đại học ở Trung Quốc (hay gọi là gaokao) vốn luôn thu hút sự chú ý không chỉ vì quy mô lớn, độ khó, mà còn vì những đề viết luận thú vị hoặc bất ngờ.

Và năm nay, yếu tố “bất ngờ” được nhắc đến trên nhiều trang tin, vì đề viết luận được cho là khác hẳn với những dự đoán của số đông.

Một nữ sinh được chào mừng bằng những dải ruy-băng nhiều màu sau khi làm bài thi ở tỉnh Cát Lâm, ngày 9/6. Ảnh: Zhangnan/ Xinhua.

Trước kỳ thi, nhiều học sinh tin rằng các chủ đề liên quan đến AI, công nghệ hoặc đời sống số sẽ xuất hiện, do đây là những vấn đề được nhắc tới rất nhiều trong mấy năm gần đây.

Tuy nhiên, đề thi thực tế lại thiên về suy nghĩ cá nhân, giá trị con người và cách nhìn cuộc sống.

Theo trang Global Times của Trung Quốc, nhiều đề luận năm nay đòi hỏi tư duy độc lập và cảm nhận của học sinh.

Giáo sư Zhang Yiwu ở Khoa Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc thuộc Đại học Bắc Kinh nói với Global Times rằng các đề luận có xu hướng xoay quanh những chủ đề như sự trưởng thành cá nhân, xã hội và cuộc sống. Những chủ đề này không đòi hỏi kiến ​​thức chuyên môn nhưng lại phản ánh sự sâu sắc về tư duy.

Một thí sinh vui vẻ chạy ra sau giờ thi tại một điểm thi ở tỉnh Giang Tây, ngày 9/6. Ảnh: Han Xu/ Xinhua.

Một số đề luận trong kỳ thi đại học ở Trung Quốc 2026

Theo Global Times, trong bài thi quốc gia I, học sinh được yêu cầu trình bày cách hiểu của mình về một từ nhất định đã thay đổi thế nào trong quá trình mình trưởng thành, và nói về những trải nghiệm cá nhân đã định hình sự thay đổi ý nghĩa đó.

Bài luận trong bài thi quốc gia II dùng hình ảnh về sự đấu tranh và phục hồi, những khoảnh khắc khó khăn, thất bại, những xáo động, để yêu cầu học sinh suy ngẫm về các thách thức.

Với bài luận chính trong bài thi ở Bắc Kinh, học sinh được chọn giữa 2 đề. Một là thảo luận tầm quan trọng của việc lập kế hoạch và nỗ lực bền bỉ trong sự trưởng thành của cá nhân và phát triển của xã hội. Hai là viết bài dựa trên một câu triết lý.

Đề thi ở Thượng Hải có cách tiếp cận khá truyền thống, yêu cầu học sinh trình bày rằng sự phát triển công nghệ đã tái định hình trí tưởng tượng của con người thế nào.

Còn đề luận ở Thiên Tân lại dùng một chữ tiếng Trung có nhiều nghĩa và cách phát âm, yêu cầu học sinh nghĩ xem sự điều chỉnh, phối hợp và đổi mới hoạt động thế nào trong cả lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật và những dự án kỹ thuật quy mô lớn.

Theo Giáo sư Zhang Yiwu, một số người cho rằng đề này phức tạp, nhưng thực ra, nó hướng học sinh tới một chủ đề rõ ràng: Mối quan hệ giữa thích ứng và đổi mới.

Các thí sinh chụp ảnh sau khi thi ở tỉnh Giang Tây, ngày 9/6. Ảnh: Han Xu/ Xinhua.

Nhiều ý kiến trên mạng xã hội Trung Quốc cho rằng, xu hướng ra đề hiện nay nhằm khuyến khích học sinh đọc và quan sát đời sống nhiều hơn, từ đó xây dựng quan điểm riêng, tránh dùng khuôn mẫu máy móc trong bài thi.