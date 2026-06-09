Nắng nóng có thể quay lại Hà Nội sớm hơn dự báo, hôm nào nhiệt độ tăng mạnh?

HHTO - Hà Nội sẽ có vài ngày mát hiếm hoi và dễ chịu giữa tháng 6 rồi nắng nóng sẽ trở lại. Bao giờ đợt nóng mới sẽ bắt đầu?

Tóm tắt nhanh: · Thời tiết mát dễ chịu ở Hà Nội có thể duy trì khoảng 3 ngày, từ 9 - 11/6. · Mưa giảm nhanh, mấy ngày tới mưa ít, phạm vi hẹp. · Nắng nóng có thể quay lại Hà Nội từ khoảng 13/6 nhưng cường độ nhẹ hơn các đợt trước.

Sau mưa dông, Hà Nội mát lạnh vào sáng nay, 9/6. Nhiều người ví đây như một “món quà” giữa mùa Hè, khi cảm giác nóng hầm hập quen thuộc (rất khắc nghiệt nhưng đúng là “quen thuộc” thật) hoàn toàn biến mất.

Chiều nay, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội vẫn chưa tới 30oC, dễ chịu bất ngờ ở thời điểm giữa tháng 6.

Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 9/6. Nhìn những con số nhiệt độ này thật sự cũng... thích mắt. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Hà Nội giảm mưa nhanh

Mưa ở Hà Nội sẽ giảm nhanh trong hôm nay. Trong vài ngày tới, ở Hà Nội vẫn có thể có mưa rải rác nhưng phạm vi hẹp, lượng mưa ít, chủ yếu tập trung vào tối hoặc đêm.

Khi mưa giảm thì nhiệt độ sẽ bắt đầu tăng trở lại. Chiều mai, 10/6, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội dự báo là 31oC - dù tăng nhẹ so với hôm nay nhưng vẫn là rất mát rồi.

Như đã đề cập trong một bản tin trước, dự báo trạng thái mát dễ chịu sẽ duy trì ở Hà Nội trong khoảng 3 ngày (9 - 11/6).

Nắng nóng có thể trở lại từ khoảng 13/6

Theo phần lớn các mô hình dự báo hiện tại, nắng nóng ở Hà Nội có thể quay lại sớm hơn một số nhận định trước đó. Khoảng từ ngày 13/6 (thứ Bảy tới), nhiệt độ ban ngày tại Hà Nội có khả năng tăng đáng kể, sát hoặc đạt mức nắng nóng.

Nhưng đợt nóng cuối tuần này, nếu xuất hiện, thì được dự báo sẽ “nhẹ” hơn so với vài đợt nóng đặc biệt gay gắt vừa qua.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều 13/6, khi nắng nóng có thể quay lại. Ảnh: Ventusky, ICON.

Với những dự báo như trên, trong vài ngày tới, người dân ra ngoài vẫn nên mang theo đồ che mưa, đề phòng mưa bất chợt. Còn khi nắng nóng quay lại thì đành… bình tĩnh chấp nhận, vì bây giờ đang là mùa Hè, thật khó mà không nóng được.