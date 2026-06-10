Kỳ thi đánh giá năng lực đầu tiên vào các trường quân đội sẽ diễn ra trong 3 ngày

HHTO - Bộ Quốc phòng lần đầu tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực riêng để tuyển sinh các trường đại học, cao đẳng hệ quân sự. Kỳ thi năm 2026 sẽ diễn ra trong 3 ngày với 6 ca thi trên cả nước, áp dụng cho 23 trường quân đội và trở thành thêm một lựa chọn để thí sinh chinh phục môi trường quân ngũ.

Thi trong 3 ngày, tổ chức tại 3 khu vực trên cả nước

Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng cho biết kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026 sẽ được tổ chức từ ngày 19-21/6/2026, gồm 6 ca thi. Kỳ thi diễn ra đồng thời tại 3 khu vực.

Tại miền Bắc, đơn vị chủ trì là Học viện Kỹ thuật Quân sự với 5 điểm thi đặt tại Học viện Kỹ thuật Quân sự, Viện Đào tạo số và Khảo thí thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Giao thông Vận tải và Trường Đại học Đại Nam. Tại miền Trung, điểm thi được đặt tại Trường Sĩ quan Thông tin. Tại miền Nam, thí sinh dự thi tại Trường Sĩ quan Lục quân 2.

Đây là năm đầu tiên Bộ Quốc phòng triển khai kỳ thi đánh giá năng lực riêng, bên cạnh các phương thức tuyển sinh đã được áp dụng trong nhiều năm qua.

Bài thi kéo dài 195 phút với 3 phần đánh giá

Theo công bố của Ban Tuyển sinh quân sự, bài thi có tổng thời gian làm bài 195 phút, gồm 3 phần.

Phần thứ nhất là Toán học và xử lý số liệu (Tư duy định lượng), thời gian 80 phút. Thí sinh làm 50 câu hỏi với cả dạng trắc nghiệm lựa chọn đáp án và điền đáp án. Phần thi này được chấm theo thang điểm 50.

Phần thứ hai là Văn học - Ngôn ngữ (Tư duy định tính) trong 55 phút, gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thang điểm 50.

Phần thứ ba là Khoa học hoặc Tiếng Anh, thời gian 60 phút, gồm 50 câu hỏi. Thí sinh được lựa chọn làm bài thi Khoa học hoặc Tiếng Anh tùy theo định hướng xét tuyển.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Đáng chú ý, đề thi không chỉ có các câu hỏi độc lập mà còn xuất hiện nhiều "chùm câu hỏi" đi kèm ngữ cảnh, yêu cầu thí sinh vận dụng khả năng đọc hiểu, phân tích và suy luận để trả lời.

Đối với lựa chọn Khoa học, thí sinh sẽ chọn một trong các mã đề QĐ01, QĐ02, QĐ03 hoặc QĐ04. Nội dung bao gồm các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử và Địa lý, mỗi môn có 25 câu hỏi với cả dạng trắc nghiệm và điền đáp án.

Không bắt buộc dự thi, chỉ là một trong 4 phương thức xét tuyển

Năm 2026, 23 trường quân đội tuyển tổng cộng 5.420 chỉ tiêu đào tạo đại học, cao đẳng hệ quân sự, tăng hơn 1.000 chỉ tiêu so với năm trước. Trong đó, Trường Sĩ quan Chính trị là đơn vị có chỉ tiêu tuyển sinh cao nhất với 779 chỉ tiêu.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng nhấn mạnh kỳ thi đánh giá năng lực riêng không phải điều kiện bắt buộc đối với mọi thí sinh có nguyện vọng vào trường quân đội.

Ngoài phương thức sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Bộ Quốc phòng tổ chức, các trường quân đội vẫn tiếp tục tuyển sinh theo ba phương thức khác gồm xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT, xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội cùng Đại học Quốc gia TP.HCM.

Việc bổ sung kỳ thi riêng được kỳ vọng sẽ giúp các trường quân đội có thêm công cụ đánh giá năng lực toàn diện của thí sinh, đồng thời mở rộng cơ hội trúng tuyển cho những bạn trẻ mong muốn khoác lên mình màu áo lính trong tương lai.