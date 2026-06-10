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Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2026 cần lưu ý gì để tránh mất điểm các môn KHXH?

Linh Lê

HHTO - Chỉ còn ít giờ nữa, các thí sinh trên cả nước sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Đây được xem là giai đoạn “nước rút” quan trọng, khi việc học thêm thật nhiều kiến thức không còn là ưu tiên hàng đầu. Thay vào đó, học sinh cần rà soát lại kiến thức cốt lõi, nắm chắc cấu trúc đề thi và giữ tâm lý ổn định để đạt kết quả tốt nhất.

Hệ thống lại kiến thức thay vì học dồn trước ngày thi

Theo nhận định của các giáo viên từ Hệ thống giáo dục HOCMAI, một trong những sai lầm phổ biến của thí sinh ở giai đoạn trước ngày thi là cố gắng học thêm quá nhiều nội dung mới. Điều này không chỉ gây áp lực tâm lý mà còn khiến kiến thức đã học bị rối loạn.

Với môn Ngữ văn, đề thi năm nay sẽ tiếp tục sử dụng ngữ liệu ngoài sách giáo khoa. Điều đó đòi hỏi học sinh phải vận dụng kiến thức thể loại, kiến thức tiếng Việt cùng kỹ năng đọc hiểu và nghị luận đã được hình thành trong suốt quá trình học tập. Thí sinh nên dành thời gian rà soát lại các nội dung trọng tâm như đặc trưng của truyện kể, thơ trữ tình, văn bản nghị luận, văn bản thông tin; đồng thời ôn tập hệ thống biện pháp tu từ, cách giải nghĩa từ ngữ và kỹ năng làm các dạng bài đọc hiểu.

Đối với môn Lịch sử, việc ghi nhớ đơn thuần các sự kiện, mốc thời gian hay nhân vật là chưa đủ. Học sinh cần đặt các sự kiện trong mối quan hệ với bối cảnh lịch sử, nguyên nhân, diễn biến, kết quả và ý nghĩa để hiểu bản chất vấn đề. Đây cũng là cách giúp xử lý hiệu quả những câu hỏi vận dụng và so sánh thường xuất hiện trong đề thi.

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Thí sinh nên hệ thống kiến thức thay vì học dồn trước kỳ thi. (Ảnh minh họa từ Internet)

Trong khi đó, môn Địa lí tiếp tục đặt ra yêu cầu cao về khả năng tư duy không gian khi thí sinh không được mang Atlat vào phòng thi. Vì vậy, việc học kết hợp với bản đồ, lược đồ và biểu đồ là rất cần thiết để hình thành khả năng hình dung, liên hệ và suy luận khi làm bài.

Đọc kỹ đề, tránh mất điểm ở những câu tưởng dễ

Phần lớn điểm số bị đánh mất không nằm ở những câu hỏi khó mà đến từ các lỗi chủ quan trong quá trình làm bài.

Ở môn Lịch sử và Địa lí, phần câu hỏi đúng - sai được đánh giá là khu vực dễ xảy ra sai sót nhất. Chỉ một chi tiết nhỏ không chính xác cũng có thể khiến cả nhận định trở thành sai. Vì vậy, thí sinh cần đọc chậm, tách từng ý để kiểm tra thay vì đánh giá toàn bộ câu hỏi theo cảm tính.

Các từ khóa như “đầu tiên”, “duy nhất”, “hoàn toàn”, “quan trọng nhất”, “luôn luôn” hay “chỉ” thường là những dấu hiệu cần đặc biệt chú ý. Không ít trường hợp học sinh nắm chắc kiến thức nhưng vẫn mất điểm vì bỏ qua một từ khóa làm thay đổi hoàn toàn bản chất của nhận định.

Với môn Địa lí, bên cạnh việc đọc kỹ dữ kiện, thí sinh cần chú ý đơn vị đo, yêu cầu làm tròn số và nội dung chính xác mà đề bài yêu cầu. Những lỗi nhầm lẫn giữa các đơn vị hoặc tính sai đại lượng cần tìm vẫn là nguyên nhân khiến nhiều học sinh mất điểm đáng tiếc.

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Thí sinh cần đọc kỹ đề, tránh mất điểm ở những câu tưởng dễ. (Ảnh minh họa từ Internet)

Riêng môn Ngữ văn, học sinh cần xác định đúng yêu cầu của từng câu hỏi. Với câu hỏi nhận biết, chỉ cần trả lời đúng trọng tâm mà không cần diễn giải dài dòng. Với câu hỏi vận dụng, điều quan trọng là thể hiện được quan điểm cá nhân bằng lập luận chặt chẽ, chân thành và thuyết phục. Ở phần Viết, thí sinh cần tránh tình trạng viết lan man. Đặc biệt với đoạn văn nghị luận xã hội, đề bài thường chỉ yêu cầu bàn về một khía cạnh cụ thể của vấn đề. Việc cố gắng triển khai quá nhiều ý trong dung lượng ngắn có thể khiến bài viết thiếu chiều sâu và mất trọng tâm.

Giữ tâm lý vững vàng trong phòng thi

Bên cạnh kiến thức, tâm lý được xem là yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả làm bài. Nhiều học sinh có quá trình ôn tập tốt nhưng khi bước vào phòng thi lại rơi vào trạng thái căng thẳng, mất tập trung hoặc lo lắng quá mức. Thí sinh nên giữ nhịp thở đều, đọc kỹ đề và bắt đầu từ những câu hỏi chắc chắn để tạo tâm lý thuận lợi.

Một lỗi khác thường gặp là thay đổi đáp án vào phút cuối chỉ vì cảm giác không yên tâm. Trên thực tế, nhiều trường hợp đáp án ban đầu lại là đáp án chính xác. Vì vậy, thí sinh chỉ nên sửa đáp án khi đã kiểm tra lại toàn bộ dữ kiện và có căn cứ rõ ràng, thay vì quyết định theo cảm tính.

Đối với các môn trắc nghiệm, vài phút cuối giờ nên được dành để rà soát phiếu trả lời, kiểm tra các câu còn bỏ sót và đối chiếu lại vị trí tô đáp án. Những lỗi lệch dòng hay tô nhầm ô vẫn là nguyên nhân khiến nhiều thí sinh mất điểm một cách đáng tiếc mỗi mùa thi.

Đừng đánh đổi sức khỏe để học thêm vài giờ

Trong đêm trước kỳ thi, điều quan trọng nhất không phải là cố gắng học thêm thật nhiều mà là bảo đảm cơ thể được nghỉ ngơi đầy đủ.

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Thí sinh không nên đánh đổi sức khỏe chỉ để cố học thêm vài giờ. (Ảnh minh họa từ Internet)

Các bạn học sinh không nên thức khuya để học bài hoặc sử dụng quá nhiều đồ uống kích thích như trà, cà phê... Một giấc ngủ đủ sẽ giúp não bộ duy trì khả năng ghi nhớ, phân tích và xử lý thông tin tốt hơn trong suốt thời gian làm bài.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra trong hai ngày 11-12/6. Sau 12 năm đèn sách, đây là thời điểm để các sĩ tử 2K8 thể hiện những gì đã tích lũy trong suốt quá trình học tập. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tâm lý vững vàng và chiến lược làm bài hợp lý sẽ là chìa khóa giúp thí sinh tự tin bước vào phòng thi và chinh phục mục tiêu của mình.

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Linh Lê
Theo Hệ thống giáo dục HOCMAI
#tốt nghiệp THPT #môn KHXH #lưu ý thi #kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 #kỹ năng thi #cá chép hóa rồng #thí sinh 2008

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