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Sĩ tử rôm rả bàn luận về "manh mối" đề Văn trước giờ G thi tốt nghiệp THPT 2026

H2Team Học Đường

HHTO - Giữa giai đoạn nước rút trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2026, một bài đăng trên Fanpage của Bộ GD&ĐT bất ngờ thu hút sự chú ý lớn từ cư dân mạng.

Trong bài đăng liên quan đến cam kết của những lãnh đạo mới được bổ nhiệm tại các cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp, câu mở đầu: "Một quốc gia có thể đi nhanh nhờ vốn và công nghệ, nhưng chỉ có thể đi xa bằng con người" đã trở thành tâm điểm bàn luận của các thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm nay.

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Bài đăng thu hút sự chú ý từ đông đảo các thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm nay.

Cộng đồng mạng tất nhiên không bỏ lỡ dịp trổ tài “giải mã”, cho rằng thông điệp này trong thời điểm hiện tại giống như một “tín hiệu ngầm” từ các thầy cô cho những chủ đề có thể xuất hiện trong phần Nghị luận xã hội (?!).

Theo nhiều sĩ tử, câu nói trên đề cao vai trò của con người trong hành trình phát triển đất nước, đặc biệt trong bối cảnh công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số ngày càng hiện diện rõ nét trong đời sống. Từ đó, hàng loạt dự đoán về đề Văn được đưa ra, xoay quanh các chủ đề như giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, khát vọng cống hiến, trách nhiệm của thế hệ trẻ hay giá trị con người trong thời đại công nghệ.

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Dưới phần bình luận, nhiều bạn học sinh cho rằng nếu thông điệp này xuất hiện trong đề thi chính thức, đây sẽ là một chủ đề khá quen thuộc vì có tính thực tiễn cao và có thể triển khai ở nhiều góc độ. Theo teen 2K8, dạng câu hỏi này không đòi hỏi kiến thức quá chuyên sâu mà sẽ tạo điều kiện để thí sinh tự do thể hiện góc nhìn của mình, đồng thời yêu cầu liên hệ đời sống thực tiễn và đưa ra dẫn chứng phù hợp. Một số ý kiến cũng cho rằng điểm phân hóa sẽ nằm ở cách thí sinh đào sâu vấn đề, thể hiện quan điểm cá nhân và mức độ sâu sắc trong lối viết.

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Các bạn thí sinh lần lượt xin dẫn chứng cho đề bài.

Trên mạng xã hội Threads, các bài viết “giải mã manh mối đề Văn” liên tục xuất hiện, không ít sĩ tử còn tranh thủ xin gợi ý dẫn chứng, nhờ cộng đồng mạng góp ý dàn ý hoặc liên hệ câu nói với các vấn đề xã hội đang được quan tâm, khiến cho không khí ôn thi trước “giờ G” càng trở nên sôi nổi hơn.

Nhiều bạn gợi ý có thể lấy dẫn chứng từ những chiến dịch thực tế của UNICEF hay những nhân vật có sức ảnh hưởng lớn. Tất cả nhằm làm nổi bật vai trò và giá trị của con người, khẳng định con người mới chính là nguồn gốc của xã hội công nghệ.

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Một số dẫn chứng từ cư dân thành phố Sợi chỉ (Threads) thu hút nhiều lượt tương tác.

Tuy nhiên, bên cạnh những bình luận dự đoán đây có thể là “tín hiệu” từ thầy cô, đa số ý kiến cho rằng việc liên hệ nội dung bài đăng với đề thi thực tế chỉ dừng ở mức suy đoán. Vì vậy, teen không nên “đặt cược” vào bất kỳ dự đoán nào trên mạng xã hội.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2026 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 11 và 12/6/2026. Trong đó, môn Ngữ văn thi vào buổi sáng 11/6, còn môn Toán thi vào buổi chiều cùng ngày. Sáng 12/6, thí sinh tiếp tục ngày thi thứ hai với bài thi tự chọn gồm 2 môn tự chọn trong số các môn: Vật Lí, Hóa Học, Sinh Học, Tin Học, Công Nghệ Công Nghiệp, Công Nghệ Nông Nghiệp, Lịch Sử, Địa Lí, Giáo Dục Kinh Tế - Pháp Luật và Ngoại Ngữ.

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H2Team Học Đường
#THPT 2026 #Dự đoán đề thi Ngữ văn THPT 2026 #Teen 2K8 #kì thi tốt nghiệp THPT 2026

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