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Bộ Chính trị thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế

Trường Phong

TPO - Bộ Chính trị quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Theo Quyết định số 198-QĐ/TW, Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) được thành lập gồm 37 thành viên. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: PV.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo.

Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung làm Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo.

Ngoài ra, Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Trần Sỹ Thanh, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Ủy viên Ban Chỉ đạo, kiêm Trưởng Ban Công tác liên ngành đối ngoại và hội nhập quốc tế về Kinh tế và Khoa học - Công nghệ; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên Ban Chỉ đạo, kiêm Trưởng Ban Công tác liên ngành đối ngoại và hội nhập quốc tế về Chính trị, Quốc phòng, An ninh; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Trần Đức Thắng, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Tham gia Ban Chỉ đạo còn có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chỉ đạo, kiêm Trưởng Ban Công tác liên ngành đối ngoại và hội nhập quốc tế về Văn hoá, Xã hội, Giáo dục - Đào tạo. Tham gia Ủy viên Ban Chỉ đạo còn có một số Ủy viên Trung ương Đảng là lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương, lãnh đạo địa phương...

Quyết định cũng nêu rõ, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo thực hiện theo quy định của Bộ Chính trị.

Trường Phong
#Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Tô Lâm #Ban Chỉ đạo Trung ương #Đối ngoại #Hội nhập quốc tế

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