Chậm tiến độ nhiều năm, đường tỉnh lộ 413 dốc lực về đích vào quý 3/2026

TPO - Sau thời gian dài chậm tiến độ so với kế hoạch ban đầu, dự án cải tạo Tỉnh lộ 413 (qua phường Tùng Thiện, Hà Nội) hiện đạt hơn 70% khối lượng, các đơn vị đang tập trung tháo gỡ vướng mắc để đưa tuyến đường vào sử dụng trong quý 3/2026.