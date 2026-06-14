Chậm tiến độ nhiều năm, đường tỉnh lộ 413 dốc lực về đích vào quý 3/2026

TPO - Sau thời gian dài chậm tiến độ so với kế hoạch ban đầu, dự án cải tạo Tỉnh lộ 413 (qua phường Tùng Thiện, Hà Nội) hiện đạt hơn 70% khối lượng, các đơn vị đang tập trung tháo gỡ vướng mắc để đưa tuyến đường vào sử dụng trong quý 3/2026.
Tỉnh lộ 413 là tuyến đường huyết mạch nên việc đi lại, giao thương vẫn phải thực hiện song song quá trình thi công dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Tình trạng "nắng bụi, mưa lầy" tại nhiều đoạn đường đang gây trở ngại cho người tham gia giao thông cũng như sinh hoạt của cư dân trong khu vực.