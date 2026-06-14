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Nhịp sống Thủ đô

Chậm tiến độ nhiều năm, đường tỉnh lộ 413 dốc lực về đích vào quý 3/2026

Phùng Linh

TPO - Sau thời gian dài chậm tiến độ so với kế hoạch ban đầu, dự án cải tạo Tỉnh lộ 413 (qua phường Tùng Thiện, Hà Nội) hiện đạt hơn 70% khối lượng, các đơn vị đang tập trung tháo gỡ vướng mắc để đưa tuyến đường vào sử dụng trong quý 3/2026.

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Dự án cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 413 có chiều dài hơn 6 km, quy mô mặt cắt ngang rộng 30 m, với tổng mức đầu tư hơn 474,8 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố Hà Nội. Tuyến đường có điểm đầu giao với Tỉnh lộ 414 tại ngã ba Vị Thủy, điểm cuối giao với ngã ba Xuân Sơn. Dự án cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 413 là dự án chuyển tiếp từ thị xã Sơn Tây trước đây, được bàn giao về cho phường Tùng Thiện tiếp tục thực hiện.
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Khởi công từ năm 2021 và dự kiến khai thác trong năm 2024, tuy nhiên đến nay dự án cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 413 vẫn dang dở, gây ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân.
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Thời gian qua do vướng mặt bằng, dự án Tỉnh lộ 413 phải thi công ngắt quãng, chưa đồng bộ.
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Tỉnh lộ 413 là tuyến đường huyết mạch nên việc đi lại, giao thương vẫn phải thực hiện song song quá trình thi công dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
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Tình trạng "nắng bụi, mưa lầy" tại nhiều đoạn đường đang gây trở ngại cho người tham gia giao thông cũng như sinh hoạt của cư dân trong khu vực.
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Trước khi được nâng cấp, tuyến đường này đã xuống cấp, lòng đường nhỏ hẹp không đáp ứng được mật độ phương tiện gia tăng.
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Hiện nay, tại nhiều đoạn tuyến thuộc phường Tùng Thiện, các đơn vị thi công đang tập trung nhân lực và phương tiện để hoàn thiện các hạng mục cấp phối, lắp đặt hệ thống cống thoát nước.
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Đại diện UBND phường Tùng Thiện cho biết, tiến độ thi công toàn dự án hiện đạt khoảng hơn 70%. Dự án phấn đấu hoàn thành toàn bộ tuyến đường và đưa vào sử dụng trong quý 3/2026.
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Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ giải quyết nhu cầu đi lại của người dân và mở ra không gian phát triển mới cho phường Tùng Thiện cùng các khu vực lân cận.
Phùng Linh
#Tỉnh lộ 413 #Hà Nội #cải tạo đường #giao thông #đầu tư

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